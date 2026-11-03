В США Комитет Сената по торговле 10 ноября проведет слушания по кандидатуре Даниэль Туманн Северс на должность члена Федеральной комиссии по связи США (FCC). Об этом сообщает Channel NewsAsia со ссылкой на Reuters.

Кандидатура в FCC

Президент США Дональд Трамп в августе выдвинул Северс на одно из двух вакантных мест в комиссии. Она работает старшей советницей председателя FCC Брендана Карра.

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Федеральная комиссия по связи состоит из пяти членов. В настоящее время в ее состав входят двое республиканцев и одна представительница Демократической партии — комиссар Анна Гомес.

Вопрос ABC

FCC рассматривает вопрос о дальнейшей судьбе восьми телевизионных станций ABC, принадлежащих компании Walt Disney. В материале также отмечается, что Трамп уволил двух демократов из Федеральной торговой комиссии и отстранил от должностей ряд других демократов. Если Северс утвердят, президент потенциально может уволить и Гомес.

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