В России еще один регион оставил без выплат семьи ликвидированных в Украине окупантов

Саратовская область стала как минимум пятым регионом России, который с начала осени 2026 года сократил, перенёс или отменил единовременные выплаты семьям военнослужащих, погибших в войне против Украины. Соответствующее решение было принято на фоне проблем с региональными бюджетами.

В Саратовской области с 1 ноября вступило в силу постановление регионального правительства, которым местные выплаты семьям погибших сократили в десять раз — с 1 млн до 100 тыс. рублей.

По информации источника, с начала осени аналогичные решения были приняты еще в нескольких субъектах РФ.

В частности, 30 октября губернатор Белгородской области Александр Шуваев распорядился сократить выплаты семьям погибших военнослужащих в три раза — с 3 млн до 1 млн рублей.

21 октября правительство Смоленской области сократило аналогичную помощь с 1 млн до 700 тыс. рублей.

В Ставропольском крае 22 октября приняли решение перенести выплаты на 2027 год. Речь идет о компенсациях, предназначенных семьям погибших военнослужащих, в отношении которых решение о предоставлении помощи будет принято в ноябре-декабре текущего года.

Также 15 октября губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев своим указом полностью отменил местные выплаты семьям погибших.

В январе–августе 2026 года аналогичные решения приняли ещё как минимум семь российских регионов.

В этот перечень вошли Кемеровская, Кировская, Омская, Оренбургская и Ульяновская области, а также республики Башкортостан и Хакасия.

Таким образом, практика сокращения, переноса или отмены региональной финансовой помощи семьям погибших российских военнослужащих распространилась на ряд субъектов Российской Федерации.

Напомним, власти Санкт-Петербурга сокращают социальные расходы из-за дефицита бюджета, который в 2026 году может достичь 200 млрд рублей. Под сокращение попали выплаты многодетным семьям, финансирование расселения из коммунальных квартир, а также расходы на образование, медицину и общественный транспорт.

Российские регионы на фоне роста военных расходов вынуждены сокращать финансирование ключевых социальных программ, чтобы направлять средства на выплаты военнослужащим и их семьям.

Ранее власти Санкт-Петербурга предложили существенно пересмотреть расходы городского бюджета на 2026 год. Проект поправок направлен на экспертизу. Согласно документу, расходную часть бюджета могут сократить на 70,2 млрд рублей — до 1,58 трлн рублей.

Россия как государство-агрессор планирует направить на оборону 17,1 трлн рублей в 2027 году. Это примерно на 27% больше первоначально заложенных 13,5 трлн рублей и является самым высоким показателем с начала войны России против Украины в 2022 году.

Читай нас в