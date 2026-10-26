В США шестеро граждан подали иск против президента Дональда Трампа, директора по коммуникациям Белого дома Стивена Чунга и главы аппарата Белого дома Сьюзи Уайлз из-за ограничений доступа новостных организаций в Белый дом. Об этом сообщает The Hill.

Аргументы истцов

В 26-страничной жалобе истцы утверждают, что новая политика Белого дома в отношении доступа прессы лишает общественность материалов этих редакций, а также независимого освещения со стороны других СМИ. По их мнению, журналисты, работающие в Белом доме, теперь должны учитывать риск ограничения или отмены доступа из-за критических или неосторожных высказываний о президенте.

В иске также отмечается, что угроза стать объектом таких ограничений в будущем уже сейчас может влиять на работу новостных организаций. Истцы просят суд защитить право общественности на получение независимой информации из Белого дома и признать политику неконституционной. Они считают, что она устанавливает в ограниченном публичном форуме ограничения, зависящие от взглядов и являющиеся необоснованными.

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Позиция Белого дома и предыдущие ограничения

Представитель Белого дома заявил The Hill, что никто не может требовать доступа в Овальный кабинет. Он также сказал, что СМИ, которые, по его словам, распространяют дезинформацию и клевету, могут работать непосредственно за пределами Белого дома.

Заместительница директора по судебным разбирательствам Института Первой поправки Найта Кэти Фэллоу заявила, что Белый дом не может решать, какую информацию будут получать американцы, наказывая СМИ за критические публикации. В иске упоминаются и другие попытки администрации Трампа ограничить доступ прессы в Белый дом и Пентагон, в частности недопуск Politico, CNN и MS NOW ранее в этом году. Федеральный судья приостановил запрет в отношении этих трех СМИ, указав, что им, вероятно, не обеспечили надлежащую правовую процедуру.

Журналист The Independent Эндрю Файнберг ранее сообщал, что Белый дом отстранил его от обязанностей в печатном пуле прессы после того, как президент резко высказался о репортере в Овальном кабинете. Файнберг и некоторые журналисты CNN также заявляли, что не могли присоединиться к пресс-пулу на борту Air Force One.

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