В Хельсинкском университете модель искусственного интеллекта Claude помогла проанализировать рабочие тетради австрийского логика Курта Гёделя, написанные в начале 1940-х годов. Как сообщает The Guardian, система подготовила подробный обзор 1009 страниц записей и выявила сотни ранее неизвестных теорем.

Тысяча страниц стенографии

Проект по изучению 16 тетрадей Гёделя с 2017 года возглавляет финский логик Ян фон Плато. Записи посвящены математике и логике, а значительная их часть сделана немецкой стенографией Габельсбергера, которая уже при жизни Гёделя была устаревшей.

До привлечения ИИ математическая обработка рукописей продвигалась примерно на одну страницу в неделю. Фон Плато предоставил Claude собственные транскрипции тетрадей, шесть своих книг о Гёделе и другую научную литературу. За несколько дней модель подготовила объяснение всего массива материалов объёмом около 650 страниц, которое, по словам фон Плато, необходимо было проверять постранично.

Исследователь заявил, что записи содержат десятки предсказаний результатов, ставших известными лишь в 1970–1980-х годах, а также 14 тем по логике, которые до сих пор не развивались.

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Проверка теорем в Coq

Одной из первых задач для Claude был поиск доказательства независимости аксиомы выбора. В 1966 году Гёдель говорил, что доказал этот результат ещё в 1940-х, но не смог воспроизвести доказательство по своим заметкам. Claude реконструировал доказательство, в котором, по оценке фон Плато, Гёдель ошибся в одном определении, хотя правильное определение было записано им двумя годами ранее. Реконструкцию проверили в Coq — программе для формальной верификации математических доказательств.

Всего Claude выделил 663 теоремы, для которых у Гёделя было доказательство, набросок доказательства или идея такого доказательства. При проверке в Coq около 400 результатов подтвердились в сформулированном виде, примерно 200 требовали уточнения формулировки или дополнительных предположений, а около 50 оказались ложными.

Профессор логики Университета Нотр-Дам Джоэл Дэвид Хэмкинс, не видевший реконструкцию Claude, отметил, что в случае её подтверждения это будет выдающийся и исторически интересный результат. В то же время он подчеркнул, что историкам ещё предстоит выяснить, в какой степени реконструкция является вкладом самого Гёделя, а в какой — ИИ.

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