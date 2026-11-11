ИИ-сервис Suno обвинили в незаконном копировании голоса Элвиса Пресли и песен Эминема

Правообладатели музыкального наследия Элвиса Пресли и Эминема подали отдельные иски против компании Suno, создавшей музыкальный генератор на основе искусственного интеллекта. Сервис обвиняют в нарушении авторских прав и незаконном использовании творчества исполнителей без соответствующего разрешения.

Иск от имени правообладателей Элвиса Пресли, среди которых Authentic Brands Group и Raleigh Music Publishing, поступил в федеральный суд Северного округа Калифорнии.

По мнению истцов, платформа Suno позволяет пользователям генерировать музыкальные композиции, воспроизводящие манеру исполнения и голос певца. В частности, в 51-страничном иске отмечается, что сервис имитирует его характерный «насыщенный тембр» без разрешения правообладателей.

По их мнению, такие действия нарушают закон ELVIS Act, принятый в штате Теннесси в 2024 году для защиты голосов и изображений исполнителей от несанкционированного использования искусственным интеллектом.

Отдельный иск подала компания Eight Mile Style, которая владеет правами на сотни записей Эминема, в частности «Lose Yourself», «Without Me» и «The Real Slim Shady». Она обвиняет Suno в том, что сервис позволяет генерировать песни и тексты, похожие на работы рэпера. Сам Эминем лично не участвует в судебном процессе.

В обоих исках приведены примеры сгенерированных композиций, которые, по утверждению правообладателей, имитируют звучание Пресли или воспроизводят тексты песен Эминема.

Адвокаты истцов заявили, что Suno использует результаты многолетнего творческого труда музыкантов для извлечения прибыли. В деле Пресли они также выразили обеспокоенность влиянием таких технологий на будущее музыкальной индустрии.

«Следующий Элвис уже не возьмет в руки гитару. Ненасытное стремление Suno к удешевлению творчества грозит сделать человеческую креативность ненужной. Компания без лицензии за считанные секунды воспроизводит то, на освоение и совершенствование чего требуются годы», — говорится в иске.

В Suno отвергли обвинения и подчеркнули, что сервис предназначен для создания оригинальной музыки, а не копирования чужих работ.

«Suno существует для того, чтобы помогать людям создавать новую, оригинальную музыку, а не использовать чье-то имя или внешность. Мы запрещаем любое несанкционированное использование творчества артистов», — заявил представитель компании.

По его словам, платформа запрещает указывать в запросах имена конкретных исполнителей и названия их песен. Кроме того, Suno проверяет загруженные аудиофайлы и тексты на возможные нарушения и продолжает совершенствовать механизмы защиты.

В то же время компания уже фигурирует в других судебных делах. В частности, музыкант Джейсон Исбелл и другие исполнители ранее обвинили Suno в том, что пользователи могут обходить ограничения сервиса, создавая запросы с описанием характерного голоса и манеры исполнения артистов без прямого указания их имен. Suno опровергает эти обвинения.

Источник: Variety

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