Хельсинки и еще пять городов Финляндии призвали ужесточить законодательство о домашнем обучении. Города предлагают сделать обязательным именно посещение школы, а обучение дома разрешать лишь в исключительных случаях, в частности по состоянию здоровья. Об этом сообщает YLE News.

Мэр Хельсинки Даниэль Сазонов заявил, что школа является не только местом получения академических знаний, но и пространством социализации. Он также назвал обучение в школе инструментом интеграции, поскольку для многих учащихся в столице родным языком не является финский или шведский.

Домашнее обучение в Финляндии

В этом году в Хельсинки дома обучались немногим более 200 детей, или около 0,4% всех учащихся. Хотя это не является массовым явлением в столице, число таких детей росло в последние годы. В целом в Финляндии на домашнем обучении находятся примерно 1 000 детей; многие семьи выбирают этот формат из-за вопросов здоровья или благополучия ребенка.

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На прошлой неделе городской совет Хельсинки решил усилить надзор за учащимися, которые обучаются дома. В то же время, по словам Сазонова, полномочия муниципалитетов в этой сфере ограничены, и не все наставники домашнего обучения соглашаются на более активный контроль.

Аргументы городов и предупреждения в сфере безопасности

Сазонов отметил, что в Хельсинки не зафиксировали серьезных проблем с домашним обучением. В то же время он сослался на предупреждения Финской службы безопасности и разведки Supo: по оценке службы, домашнее обучение со временем может усиливать риски для безопасности, связанные с социальной фрагментацией. В отчете службы также предупредили, что изолированная образовательная среда может способствовать распространению экстремистских идеологий, в частности радикально-исламистских или ультраправых.

Тампере также поддерживает изменение образовательного законодательства, однако заместительница мэра по вопросам культуры Анне-Мари Юссила подчеркнула, что причиной этого не является риск радикализации. В городе около 50 учащихся обучаются дома, а позиция властей заключается в том, что детям следует учиться вместе со сверстниками. Лидер Левого союза Минья Коскела также заявила газете Helsingin Sanomat о необходимости обязательного посещения школ, сославшись на право каждого ребенка на образование.

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