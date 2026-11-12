Опрос школьных медсестер в США показал, что учреждения без запаса адреналина более чем вчетверо чаще сообщали о его отсутствии, когда препарат требовался ученику во время неотложной аллергической ситуации. О результатах исследования, представленного на ежегодной научной встрече Американского колледжа аллергии, астмы и иммунологии в 2026 году, сообщает News-Medical.

Данные опроса

Исследователи опросили почти 1850 школьных медсестер в августе—декабре 2025 года. Анкету заполнили 349 медсестер, каждая из которых представляла одно учебное заведение. Запас адреналина в школе имели 87% участников опроса. В то же время 74% школ также требовали, чтобы ученики с известной пищевой аллергией ежегодно приносили в школу собственное устройство с препаратом.

Адреналин — препарат, применяемый при анафилаксии, тяжелой аллергической реакции. Запас адреналина в школе может быть использован для любого ученика в экстренной ситуации. Согласно приведенным данным, только в 10 штатах США школы обязаны хранить такой запас, хотя учебные заведения в других штатах также могут делать это добровольно.

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Личные и запасные устройства

Подход с одновременным хранением запасного и личного адреналина поддержали 74% опрошенных медсестер. Еще 27% считали, что запаса препарата в школе достаточно без обязательного хранения индивидуальных устройств. Автор исследования Махи Сингх отметила, что этот вопрос требует дальнейшего изучения.

В 72% школ за предыдущий год ни одному ученику не понадобился адреналин. В 97% учреждений в течение одного дня никогда не возникала необходимость использовать более двух доз. По мнению исследователей, из-за этого часть личных устройств может оставаться неиспользованной до истечения срока годности. Авторы считают, что расширение программ создания запасов адреналина могло бы уменьшить финансовую и административную нагрузку на семьи и помочь обеспечить доступность препарата в школах.

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