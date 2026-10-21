Шон Ганн заявил, что больше не будет играть роль енота Ракеты в «Стражах Галактики»

Американский актёр Шон Ганн сообщил, что больше не планирует физически воплощать енота Ракету на съёмочной площадке фильма «Стражи Галактики». Во время работы над фильмами он воспроизводил движения персонажа перед другими актерами, а аниматоры использовали его исполнение в качестве основы для создания экранного образа Ракеты.

По словам Ганна, из-за возраста и значительной физической нагрузки ему становится всё труднее выполнять движения и находиться в позах, необходимых для этой роли. Об этом актёр рассказал в шоу Брэндона Дэвиса.

«С тех пор как несколько лет назад мне исполнилось 50, я больше не играю Ракету. Не то чтобы мне звонили. Но если бы позвонили, не думаю, что я смог бы снова выполнять эту работу для Ракеты. Думаю, я уже слишком стар», — сказал актер.

По словам Ганна, наибольшая нагрузка во время съемок приходилась не на колени, а на стопы и лодыжки. Чтобы примерно соответствовать росту Ракеты, актеру приходилось большую часть времени двигаться в низком приседе.

«Все думают, что проблема в моих коленях, но на самом деле — в стопах и лодыжках. Я нахожусь в приседе, как кэтчер в бейсболе, и много поворачиваюсь, опираясь на точки соприкосновения с землей. Очень много движений приходится именно на лодыжки и стопы. И за эти годы, думаю, это немного повлияло на мой организм», — рассказал он.

Актёр также отметил, что со временем такая работа начинает причинять боль.

Голосом Ракеты в фильмах Marvel выступает Брэдли Купер, однако во время самих съемок роль персонажа на площадке исполнял именно Шон Ганн. Он двигался рядом с другими актерами, взаимодействовал с ними в кадре и помогал им понимать, где находится Ракета и как он ведет себя в конкретной сцене. Позже вместо Ганна в готовом фильме появлялся компьютерный персонаж.

Так актер работал над Ракеткой во всех трех частях «Стражей Галактики». Первый фильм вышел в 2014 году, «Стражи Галактики 2» — в 2017-м, а «Стражи Галактики 3» — в 2023 году.

Источник: Variety.

Netflix представил первый трейлер новых «Хроник Нарнии» от Греты Гервиг — The Guardian.

Трейлер новой «Нарнии» обогнал «Барби» по количеству просмотров.

Читай нас в