В штате Нью-Йорк, США, губернатор Кэти Хокул в понедельник объявила режим чрезвычайной ситуации на всей территории штата из-за вспышки кори. По ее словам, с начала года в штате зарегистрировали 108 случаев заболевания.

Случаи в 18 округах

Как сообщает The Hindu, решение охватывает всю территорию штата. Источник связывает его со вспышкой кори и количеством случаев, зарегистрированных в Нью-Йорке в этом году.

С 15 июля в 18 округах штата зафиксировали 92 случая кори. Губернатор привела эти данные отдельно от общего количества случаев с начала года.

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Ситуация в Пенсильвании

В соседней Пенсильвании, по данным Хокул, сообщили о 977 случаях кори. Многие из них выявили в сельских округах возле границы со штатом Нью-Йорк.

Приведенные в материале показатели для Нью-Йорка относятся к двум временным отрезкам: 108 случаев с начала года и 92 — с 15 июля. Данные по Пенсильвании приведены отдельно.

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