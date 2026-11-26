Мощный шторм в США в День благодарения вызвал масштабные перебои с электроснабжением на значительной части восточного побережья. Сильный ветер валил деревья и линии электропередачи, а обильные осадки подтопили прибрежные районы. Как сообщает Cyprus Mail, порывы ветра достигали 112 км/ч.

Масштабные отключения электричества

По состоянию на 14:26 по восточному времени без электроснабжения оставались почти 200 тысяч домов и предприятий в Вирджинии и еще 177 тысяч — в Мэриленде, свидетельствуют данные сервиса PowerOutage.us. Десятки тысяч абонентов также не имели электричества в Пенсильвании, Нью-Джерси и Северной Каролине.

Национальная метеорологическая служба США сообщила о порывах ветра скоростью от 80 до 112 км/ч в частях Вирджинии, Мэриленда, Делавэра, Нью-Джерси, Нью-Йорка и прибрежных районах Новой Англии. Днем в аэропорту Ла-Гуардия в Нью-Йорке были зафиксированы порывы до 90 км/ч. По данным службы, сочетание сильного ветра с моря и высоких приливов вызвало прибрежные подтопления в низинных населенных пунктах вдоль части восточного побережья.

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Отмена рейсов и перенос парада

Шторм также нарушил авиасообщение в праздничный период. По данным FlightAware, до начала дня в США отменили более 400 рейсов, а около 1 600 были задержаны. Больше всего пострадали крупные аэропорты в районах Вашингтона и Нью-Йорка.

Угроза непогоды вынудила должностных лиц перенести 100-е ежегодное проведение парада Macy's ко Дню благодарения в Нью-Йорке. Это первый случай, когда мероприятие перенесли из-за суровых погодных условий. Метеорологическая служба прогнозировала, что сильный прибрежный шторм с разрушительным ветром и обильными осадками будет сохранять влияние до вечера четверга и отступит в ночь на пятницу.

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