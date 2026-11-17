В некоторых китайских школах искусственный интеллект уже стал частью обычных уроков. Например, в средней школе Циньцинь в провинции Аньхой ученики выполняют задания на планшетах, а ИИ помогает им разобраться с материалом. Если ребенок не может решить задачу, система не просто показывает готовый ответ, а задает дополнительные вопросы и подсказывает, как найти правильное решение. Такой подход особенно важен для сельских школ, где часто не хватает квалифицированных педагогов. Технология даёт детям возможность получать дополнительные объяснения и работать в своём темпе.

В школе Циньцинь учатся около четырёх тысяч детей. Большинство из них — дети трудовых мигрантов. По словам директора заведения Яна Тяньляна, искусственный интеллект помогает учитывать потребности каждого ученика. Дети могут переспрашивать, просить объяснить тему ещё раз и не бояться, что их вопросы покажутся слишком простыми. «ИИ-агент не устаёт, и ученик никогда не чувствует себя глупым из-за того, что задаёт простой вопрос», — пояснил директор.

Для обучения школа использует китайские модели искусственного интеллекта Qwen от Alibaba, а также разработки ByteDance и Z.AI. Ян Тяньлян утверждает, что после внедрения таких инструментов доля выпускников, поступающих в университеты, выросла с менее чем 60% до 90%. В то же время Reuters не смогло независимо проверить эти цифры. По оценке директора, подобные системы уже тестируются как минимум в 200 школах Китая.

Это не отдельный эксперимент, а часть масштабной образовательной политики страны. Китай поставил цель к 2030 году сделать знания об искусственном интеллекте обычной частью образования. Речь идет о почти 200 миллионах учеников начальных и средних школ.

Еще с 2024 года Министерство образования Китая поощряет учебные заведения вводить уроки по искусственному интеллекту, готовить учителей и тестировать новые образовательные программы. При этом школьников планируют учить не только пользоваться чат-ботами, но и понимать, как работают такие технологии. Для младших школьников предусмотрены базовые знания и знакомство с инструментами ИИ. Старшеклассники должны осваивать более сложные темы, разбираться в принципах работы технологий и использовать их в собственных проектах.

В разных регионах Китая уже устанавливают конкретные требования к таким занятиям. Например, в Шанхае каждый класс должен ежегодно посещать не менее 30 часов уроков, посвященных искусственному интеллекту. В Пекине планируют открыть 100 школ, где будут тестировать новые способы использования ИИ в образовании. Также местные власти хотят применять эти технологии для мониторинга состояния здоровья учащихся. В провинциях Нинся и Ганьсу планируют уже к 2027 году включить проверку знаний об искусственном интеллекте в вступительные экзамены в школы.

Другие провинции также ищут способы использования новых технологий. Например, в Гуйчжоу рассматривают возможность применения распознавания лиц и анализа поведения школьников. А в Юньнани планируют записывать уроки в 14 тысячах классов и в дальнейшем анализировать их с помощью ИИ. В то же время масштабное внедрение технологий вызывает вопросы относительно их влияния на качество образования. Ведь если искусственный интеллект может быстро решить задачу или написать ответ на вопрос, это еще не означает, что ребенок действительно понял тему и сможет выполнить такое задание самостоятельно.

Одно из исследований, в котором приняли участие почти 27 тысяч китайских подростков, показало противоречивые результаты. Ученики, которые использовали искусственный интеллект, получали на 18 % выше оценки за домашние задания. Однако через полгода их результаты на ежемесячных экзаменах ухудшились на 20 %. Наиболее заметно это сказалось на оценках по общественным предметам.

Другое исследование охватило более 320 тысяч школьников по всему Китаю. Оно показало, что дети, которые пользовались ИИ не реже трёх раз в неделю, демонстрировали худшие результаты в запоминании информации, понимании прочитанного, анализе данных и выполнении творческих заданий. По этим навыкам они уступали ученикам, которые реже прибегали к таким инструментам. Однако эти исследования не доказывают, что именно искусственный интеллект стал причиной ухудшения результатов. В то же время они заставляют педагогов задуматься о том, как меняется поведение детей во время обучения.

Одна из главных проблем — так называемое когнитивное делегирование. Это ситуация, когда человек передает часть умственной работы технологии вместо того, чтобы самостоятельно искать решение. Если школьник привыкает получать от чат-бота готовые ответы, он может постепенно терять желание анализировать информацию, искать ошибки и разбираться в сложных задачах.

На этом также подчеркивает Тед Мо Чен, представитель китайской образовательной технологической компании ClassIn. По его словам, существует риск, что дети привыкнут полагаться на подсказки искусственного интеллекта и перестанут самостоятельно обдумывать задачи. Еще одна проблема — отсутствие единых правил оценки. В Китае пока нет общепринятых критериев, по которым можно было бы определить, насколько хорошо школьники освоили искусственный интеллект и действительно ли его использование улучшает знания.

На это обращает внимание Селена Го из исследовательской организации China Policy. «Общепринятые критерии, по которым можно оценивать знания школьников в сфере искусственного интеллекта, еще разрабатываются», — отметила она. Тем временем родители и учителя пытаются найти баланс между использованием новых технологий и самостоятельным обучением детей. Некоторые семьи разрешают пользоваться чат-ботами, но устанавливают четкие правила.

Например, Рита Луан, мать 11-летней школьницы из Пекина, разрешает дочери обращаться к чат-боту Doubao от ByteDance, однако контролирует этот процесс. Если девочке нужно решить математическую задачу, сначала она должна как минимум 15 минут попытаться сделать это самостоятельно. Только после этого она может обратиться за помощью к искусственному интеллекту. Кроме того, через несколько дней мать просит дочь повторить ту же задачу уже без чатбота. Так она проверяет, действительно ли ребенок понял материал, а не просто воспользовался готовым ответом. «Главное — убедиться, что она действительно поняла, как решать задачу», — пояснила Луан.

Подобного подхода придерживается и школьник из Пекинской академии новых талантов по имени Пэн. Когда он выполняет задания по программированию, сначала пытается найти решение самостоятельно. К искусственному интеллекту он обращается только тогда, когда ему нужна подсказка, а не готовое решение. «Я считаю ИИ помощником, а не тем, от чего я должен зависеть», — рассказал ученик агентству Reuters.

Таким образом, Китай пытается сделать искусственный интеллект обычным инструментом школьного образования. Он может помогать учителям, объяснять сложные темы и давать детям больше возможностей для обучения. Особенно это важно для отдаленных районов, где не хватает педагогов.

Однако главный вопрос остаётся открытым: поможет ли ИИ детям лучше учиться или, наоборот, приучит их полагаться на готовые ответы? Пока страна расширяет использование технологий в школах, исследователи подчеркивают, что без самостоятельного мышления и понимания материала даже самые современные инструменты не гарантируют качественного образования. Об этом сообщает Reuters.

По результатам опроса Минздрава, ИИ применяют 80,5% медицинских работников. В исследовании приняли участие более 7 тысяч медиков, 300 пациентов и 39 представителей бизнеса и профильных организаций.