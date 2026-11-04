Лидер демократов в Сенате США Чак Шумер заявил, что в следующем месяце будет переизбран лидером большинства, несмотря на намерение нескольких новоизбранных сенаторов-демократов не поддерживать его кандидатуру. Об этом сообщает The Hill.

«Дело не во мне. Я буду переизбран лидером большинства. Вопрос в том, чтобы сосредоточиться на американцах и на том, чего они хотят», — сказал Шумер журналистам. Он отвечал на вопросы о позиции победителей выборов Адама Гамильтона в Канзасе, Троя Джексона в Мэне и Абдула Эль-Сайеда в Мичигане, которые заявляли, что не будут голосовать за него.

Голоса в демократическом кокусе

Для переизбрания Шумеру необходимо простое большинство голосов в демократическом кокусе. По оценке The Hill, в 2027 году в него могут входить как минимум 54 сенатора и, возможно, до 56.

О нежелании поддерживать Шумера также заявляли Джулиана Страттон, получившая место в Сенате от Иллинойса, и Пегги Фланаган, победившая на выборах в Миннесоте. Сенатор от Мичигана Элисса Слоткин призвала к появлению «нового поколения» партийных лидеров.

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Итоги выборов

Несмотря на призывы части демократов к смене руководства Сената или смене поколений в партии, издание отмечает, что Шумер сохраняет широкую поддержку в демократическом кокусе после успешных для партии выборов во вторник.

По данным The Hill, Шумер сыграл важную роль в привлечении кандидатов в ключевых гонках, в частности бывшего губернатора Роя Купера в Северной Каролине, бывшего сенатора Шеррода Брауна в Огайо и бывшего члена Палаты представителей Мэри Пелтолы на Аляске.

Шумер также отметил вклад коллег в завоевание демократами как минимум семи мест, ранее контролировавшихся республиканцами. На пресс-конференции в штаб-квартире Демократического сенаторского комитета по избирательной кампании он подчеркнул: «Это не обо мне. Это об американцах — о том, чего они хотят, в чем нуждаются и что мы можем сделать, чтобы помочь им».

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