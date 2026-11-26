Шведская принцесса Мадлен приняла участие в торжественном открытии ежегодной рождественской ярмарки при Шведской церкви в Манхэттене в Нью-Йорке, сообщил королевский двор Швеции. Мероприятие прошло в рамках программы Всемирного фонда детства.

Для появления на мероприятии принцесса выбрала удлинённый двубортный шерстяной блейзер оливкового цвета в тонкую вертикальную полоску от британского бренда ME+EM, черный топ, длинные расклешенные черные брюки и черные остроносые туфли-лодочки. Образ дополнили браслет Cartier Love с бриллиантами, часы Rolex и миниатюрные серьги.

Источник: публикация королевского двора Швеции (Kungahuset) в Instagram.

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