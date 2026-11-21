Пилот шведского истребителя Gripen, патрулировавшего воздушное пространство Польши во время российской атаки в пятницу, имел разрешение на уничтожение российской ракеты, однако не смог осуществить перехват из-за чрезвычайно сложных погодных условий. Вероятной целью была крылатая ракета Х-101.

Шведская пара истребителей Gripen действовала под руководством Центра объединенных воздушных операций НАТО (CAOC), расположенного в немецком Юдеме. Этот центр отвечает за воздушные операции в соответствующей части Европы.

Именно CAOC выдал так называемый condition based order — разрешение, дающее пилотам право самостоятельно принимать решения об уничтожении воздушной цели при определенных условиях.

Один из шведских летчиков пытался перехватить объект, который, по предварительной оценке, был российской крылатой ракетой Х-101. Однако пилот не смог идентифицировать цель ни визуально, ни с помощью бортовых оптико-электронных систем.

Генерал Иренеуш Новак пояснил, что препятствием стали «чрезвычайно сложные атмосферные условия» в районе перехвата. Поэтому, несмотря на разрешение НАТО на применение вооружения, истребитель не уничтожил ракету.

По словам Новака, в пятницу польские военные отслеживали 11 объектов, которые могли представлять угрозу для воздушного пространства страны. Три из них пересекли польскую границу, однако ни один не привёл к гибели или травмированию людей.

Для защиты воздушного пространства были задействованы:

два польских истребителя F-16;

два шведских истребителя Gripen;

самолет раннего предупреждения Saab 340;

нидерландский самолёт-заправщик MRTT;

наземные системы противовоздушной обороны.

Как отметил польский военный, российская атака проходила в две волны. Сначала противник применил беспилотники, в частности быстрые дроны с реактивными двигателями. После этого российские войска запустили крылатые ракеты «Калибр» и Х-101.

Польская сторона располагала информацией о местах запуска ракет и дронов, их количестве и направлениях полёта. Также военные использовали данные, переданные Украиной через систему «Вираж».

«Что касается того, кто стоит за этим нападением, то с нашей стороны пока нет никаких сомнений», — подытожил Иренеуш Новак.

Об этом заявил оперативный командующий Вооружёнными силами Польши генерал Иренеуш Новак в комментарии газете Rzeczpospolita.

Россия, вероятно, намеренно направила ракеты и беспилотники в воздушное пространство Польши утром 20 ноября, во время массированной атаки на Украину. Кремль мог таким образом проверять реакцию НАТО и пытаться сдержать дальнейшую военную поддержку Украины.

20 ноября во время российских ударов по Украине на территорию Польши попали одна крылатая ракета и два реактивных беспилотника. Ранее польские чиновники сообщали о падении двух ракет и одного дрона, однако впоследствии уточнили предварительные данные.

В Польше прозвучали сирены воздушной тревоги из-за массированной российской атаки на Украину. В частности, жители Люблина сообщали о звуках сирен, а в социальных сетях начали распространять видео с обстановкой в городе.

Накануне в Польше жители Люблинского и Подкарпатского воеводств получили оповещение RCB в связи с воздушной атакой Российской Федерации — государства-агрессора — на территорию Украины. В сообщении отмечалось, что ситуация находится под контролем, а готовность польской системы противовоздушной обороны повышена.

Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что получил доклад о возможном нарушении польского воздушного пространства во время массированной российской атаки на западные регионы Украины.

В Польше заявили, что предупреждение о нарушении воздушного пространства российскими объектами было отправлено до их падения, а не после, как сообщалось ранее.

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