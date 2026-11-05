Швейцария присоединилась к новому пакету санкций ЕС против России и Беларуси
Федеральный совет Швейцарии принял решение ввести ограничительные меры из 21-го пакета санкций Европейского союза против России и Беларуси.
«4 ноября Федеральный совет принял решение ввести меры из 21-го пакета санкций Европейского союза против России и Беларуси», — говорится в сообщении.
Отмечается, что ещё 3 ноября Федеральный департамент экономики, образования и исследований (EAER) принял решение включить в санкционный список новых субъектов, а также исключить из него шесть физических лиц и одну компанию в соответствии с решением ЕС.
После обновления списка ограничительные меры будут применяться к 254 физическим лицам, компаниям и другим субъектам. В частности, предусмотрено замораживание их активов и запрет на предоставление им экономических ресурсов.
Физическим лицам, попавшим в санкционный список, также запрещено въезжать в Швейцарию или осуществлять транзит через ее территорию.
В торговой сфере усиленный экспортный контроль вводится в отношении 41 компании, в частности тех, которые зарегистрированы в третьих странах.
Кроме того, Швейцария запретила проведение операций с участием ряда компаний и организаций. Ограничения касаются:
- 33 российских банков;
- одного банка из третьей страны;
- 17 финансовых учреждений и поставщиков услуг, связанных с криптовалютами;
- пяти компаний из третьих стран;
- четырех российских аэропортов;
- двух российских портов.
Также 41 судно, связанное с российским теневым флотом, попало под всеобъемлющие запреты на покупку, продажу и предоставление услуг.
Швейцария расширяет действующий запрет на экспорт товаров, которые могут способствовать укреплению военного и технологического потенциала России или развитию её оборонного сектора.
Ограничения охватывают, в частности, российскую аэрокосмическую отрасль и производство беспилотных летательных аппаратов.
В то же время вводятся дополнительные ограничения на импорт других товаров, имеющих экономическое значение для России.
Отдельные меры предусмотрены для финансового сектора. Швейцария ужесточила ограничения, связанные с криптовалютами.
Отныне гражданам России и лицам, проживающим на территории РФ, запрещено приобретать доли в швейцарских компаниях, предоставляющих услуги в криптосфере. Запрет будет действовать независимо от характера услуг, предлагаемых такими компаниями.
Изменения в швейцарских санкционных списках вступили в силу 4 ноября в 23:00. Секторальные ограничения вступают в силу 5 ноября.
Об этом сообщает сайт Федерального совета Швейцарии.
Напомним, Украина передала европейским партнерам шесть пакетов санкционных предложений против российских предприятий, разрабатывающих и производящих баллистические ракеты. Киев также работает над ограничениями в отношении производителей крылатых ракет и ударных беспилотников и пытается помешать запуску российской спутниковой системы связи «Рассвет».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о введении новых санкций против России. Ограничения касаются российских компаний и лиц, причастных к созданию спутниковой системы связи «Рассвет», а также 39 судов российского теневого флота.
Государственный секретарь МИД Украины Александр Карасевич во время заседания Совета Безопасности ООН призвал вводить, сохранять и усиливать целевые санкции против российского теневого флота. Ограничения должны касаться лиц, компаний и судов, причастных к обходу санкций в отношении российской нефти и вывозу похищенного украинского зерна с временно оккупированных территорий.