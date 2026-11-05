Швейцария присоединилась к новому пакету санкций ЕС против России и Беларуси

Федеральный совет Швейцарии принял решение ввести ограничительные меры из 21-го пакета санкций Европейского союза против России и Беларуси.

«4 ноября Федеральный совет принял решение ввести меры из 21-го пакета санкций Европейского союза против России и Беларуси», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ещё 3 ноября Федеральный департамент экономики, образования и исследований (EAER) принял решение включить в санкционный список новых субъектов, а также исключить из него шесть физических лиц и одну компанию в соответствии с решением ЕС.

После обновления списка ограничительные меры будут применяться к 254 физическим лицам, компаниям и другим субъектам. В частности, предусмотрено замораживание их активов и запрет на предоставление им экономических ресурсов.

Физическим лицам, попавшим в санкционный список, также запрещено въезжать в Швейцарию или осуществлять транзит через ее территорию.

В торговой сфере усиленный экспортный контроль вводится в отношении 41 компании, в частности тех, которые зарегистрированы в третьих странах.

Кроме того, Швейцария запретила проведение операций с участием ряда компаний и организаций. Ограничения касаются:

33 российских банков;

одного банка из третьей страны;

17 финансовых учреждений и поставщиков услуг, связанных с криптовалютами;

пяти компаний из третьих стран;

четырех российских аэропортов;

двух российских портов.

Также 41 судно, связанное с российским теневым флотом, попало под всеобъемлющие запреты на покупку, продажу и предоставление услуг.

Швейцария расширяет действующий запрет на экспорт товаров, которые могут способствовать укреплению военного и технологического потенциала России или развитию её оборонного сектора.

Ограничения охватывают, в частности, российскую аэрокосмическую отрасль и производство беспилотных летательных аппаратов.

В то же время вводятся дополнительные ограничения на импорт других товаров, имеющих экономическое значение для России.

Отдельные меры предусмотрены для финансового сектора. Швейцария ужесточила ограничения, связанные с криптовалютами.

Отныне гражданам России и лицам, проживающим на территории РФ, запрещено приобретать доли в швейцарских компаниях, предоставляющих услуги в криптосфере. Запрет будет действовать независимо от характера услуг, предлагаемых такими компаниями.

Изменения в швейцарских санкционных списках вступили в силу 4 ноября в 23:00. Секторальные ограничения вступают в силу 5 ноября.

Об этом сообщает сайт Федерального совета Швейцарии.

Напомним, Украина передала европейским партнерам шесть пакетов санкционных предложений против российских предприятий, разрабатывающих и производящих баллистические ракеты. Киев также работает над ограничениями в отношении производителей крылатых ракет и ударных беспилотников и пытается помешать запуску российской спутниковой системы связи «Рассвет».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о введении новых санкций против России. Ограничения касаются российских компаний и лиц, причастных к созданию спутниковой системы связи «Рассвет», а также 39 судов российского теневого флота.

Государственный секретарь МИД Украины Александр Карасевич во время заседания Совета Безопасности ООН призвал вводить, сохранять и усиливать целевые санкции против российского теневого флота. Ограничения должны касаться лиц, компаний и судов, причастных к обходу санкций в отношении российской нефти и вывозу похищенного украинского зерна с временно оккупированных территорий.

Читай нас в