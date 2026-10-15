Шведские власти определили три региона, где больницы будут готовить к работе в случае начала войны: север страны, стратегический остров Готланд в Балтийском море и восточное побережье. Об этом сообщает RMF24.

Запасы, обучение и взаимодействие с армией

Директор Совета по вопросам здравоохранения и социального обеспечения Бьорн Эрикссон заявил, что подготовка будет опираться на существующую медицинскую инфраструктуру. Ее цель — повысить способность оказывать помощь большому количеству пострадавших, одновременно сохраняя непрерывность обычной медицинской помощи.

По данным издания, план предусматривает пополнение запасов медицинских материалов, обучение персонала и тесное взаимодействие с военными. Региональные власти, отвечающие за здравоохранение в мирное время, должны получить для этого специальные государственные гранты. Наибольшее финансирование — 37 млн шведских крон, или около 3,3 млн евро, — получит северный регион Норрботтен.

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Почему выбрали эти территории

Север Швеции рассматривают как территорию, откуда в случае конфликта может предоставляться поддержка соседней Финляндии. Готланд может быть отрезан от остальной части страны, поэтому острову необходима отдельная логистическая подготовка. Восточное побережье, в свою очередь, будут готовить к возможному приему раненых из стран Балтии в случае эскалации в регионе.

На прошлой неделе на Готланде провели эвакуацию нескольких сотен жителей. Как отмечает RMF24, это были первые столь масштабные учения с 1960-х годов, призванные проверить готовность служб и населения к реальной угрозе.

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