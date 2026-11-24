Швеция предоставит Украине новый пакет поддержки на сумму свыше 52 млн долларов для защиты энергетической инфраструктуры от российских атак и обеспечения населения теплом и электроэнергией. Как сообщила посол Украины в Швеции Светлана Залищук, Стокгольм внимательно следит за сложной энергетической ситуацией в стране и направит средства по трем ключевым направлениям.

В частности, 300 млн шведских крон (около $29 млн) выделено на закупку аварийно-спасательного оборудования и усиление защиты украинских энергообъектов. Еще 85 млн крон (около $8,2 млн) будут переданы через Программу развития ООН для обеспечения домохозяйств светом и теплом, а также бесперебойной работы больниц и школ, а 155 млн крон (около $15 млн) направят на гуманитарную помощь через Украинский Красный Крест, в частности на финансовую поддержку уязвимых семей, отопление и генераторы.

Источник: сообщение посла Украины в Швеции Светланы Залищук.

Ранее правительство Швеции приняло решение о предоставлении Украине нового масштабного пакета финансовой и материальной помощи на сумму около 1,5 миллиарда шведских крон (примерно 140 миллионов евро).

Правительство Швеции объявило о выделении 6,9 миллиона шведских крон (более 628 тысяч евро) фонду Swecare для укрепления системы здравоохранения Украины в 2026 году. Средства будут направлены на поддержку медицинской сферы и развитие сотрудничества между украинскими и шведскими учреждениями.

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