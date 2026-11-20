Швеция вызовет российского посла в связи с последствиями российского нападения на Киев 19 ноября, в ходе которого были повреждены дипломатические представительства нескольких европейских стран.

Об этом заявила министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер Стенергард.

Министр сообщила, что в четверг утром возле посольства Швеции в Киеве произошел взрыв, а российские удары также затронули здания дипмиссий Австрии и Нидерландов.

«Я нахожусь на связи с нашим послом и с облегчением могу сообщить, что все наши сотрудники в безопасности и находятся на месте», — написала шведская дипломатка.

Мальмер Стенергард подчеркнула, что украинское население ежедневно вынуждено терпеть бессмысленные российские атаки, которые свидетельствуют о незаинтересованности России в мире.

«Россия несет полную ответственность за последствия своей агрессии против Украины. Мы призываем Россию соблюдать нормы международного гуманитарного права. Мы вызовем российского посла», — заявила глава МИД.

Она добавила, что Швеция остается непоколебимой в своём плане, который предусматривает усиление поддержки Украины и увеличение давления на Россию.

Об этом она написала в X.

Напомним, что в Киеве в результате российской атаки было повреждено посольство Нидерландов.

Ранее мы сообщали, что Швеция вызвала российского дипломата из-за ударов по Украине

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