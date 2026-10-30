Си Цзиньпин начал исключать из Коммунистической партии Китая рекордное количество чиновников, — The Guardian

Лидер Китая Си Цзиньпин усиливает чистки среди представителей высшего руководства страны и исключает из Коммунистической партии рекордное количество чиновников. Масштабы кадровых перестановок стали заметны во время пятого пленума Центрального комитета КПК, где было зафиксировано беспрецедентное количество отсутствующих участников.

Пятый пленум состоялся на этой неделе. Это встреча высокопоставленных чиновников, которую в Китае проводят примерно раз в год.

В работе мероприятия приняли участие лишь 279 основных членов и кандидатов в члены Центрального комитета Коммунистической партии Китая. Для сравнения: в 2022 году их число составляло 376.

Таким образом, более 25% первоначального состава не присутствовали на пленуме. В значительной степени это связывают с масштабными чистками в партийных и государственных структурах.

Это самое большое количество «пустых кресел» на пленуме в современной истории Китая.

Среди исключенных из партии — Чжан Юся, ранее занимавший вторую по значимости должность в военной иерархии КНР, а также Ма Синьжуй, бывший партийный секретарь Синьцзяна.

После прихода к власти в 2012 году Си Цзиньпин начал масштабную кампанию по искоренению коррупции в Коммунистической партии Китая.

Однако в последние годы она усилилась и охватила представителей высшего руководства — как в партийных, так и в военных структурах.

В то же время эксперты задаются вопросом, не используется ли антикоррупционная кампания также в качестве инструмента устранения политических конкурентов и наказания чиновников за нелояльность к китайскому лидеру.

Последствия кадровых чисток заметны и в Центральном военном совете — высшем органе управления Народно-освободительной армией Китая.

Обычно в её состав входят семь человек, однако после серии кадровых отстранений там остались лишь двое: Си Цзиньпин и Чжан Шэньминь, который отвечает в армии за борьбу с коррупцией.

Таким образом, чистки существенно изменили состав руководящего органа, отвечающего за управление китайскими вооружёнными силами.

В следующем году на съезде Коммунистической партии Китая планируется обновить состав Центрального комитета и Политбюро.

Однако масштабные кадровые изменения уже вызывают вопросы о том, достаточно ли в партии чиновников, готовых занять высокие посты.

Многие аналитики считают, что после последних чисток количество потенциальных кандидатов на руководящие должности существенно сократилось. Это может затруднить формирование нового состава высших партийных и государственных органов.

Об этом пишет The Guardian.

Ранее президент Китая Си Цзиньпин на национальной конференции по вопросам здравоохраненияв Пекине 12–13 октября заявил, что период 15-го пятилетнего плана на 2026–2030 годы станет решающим для достижения цели построения «Здорового Китая» к 2035 году.

Президент Китая Си Цзиньпин во время мероприятия в Пекине, посвященного 90-летию победы в Великом походе, заявил, что страна стоит перед «новым Великим походом». Он призвал партию, армию и общество готовиться к сложной международной и внутренней ситуации и защищать национальные интересы.

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