Лидер Китая Си Цзиньпин выступил за полный запрет и ликвидацию ядерного оружия, а также призвал государства приложить все усилия, чтобы не допустить ядерной войны.

Китайский лидер назвал ядерное оружие «мечом Дамокла», висящим над человечеством, и подчеркнул необходимость его полного уничтожения.

«Ядерную войну нельзя начинать, и её невозможно выиграть», — подчеркнул Си Цзиньпин.

Он также призвал три великие державы сделать все возможное для предотвращения ядерной войны, соблюдать положения Договора о нераспространении ядерного оружия и поддерживать глобальную стратегическую стабильность.

Об этом сообщает Bloomberg.

Напомним, во время саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в китайском Шэньчжэне российского диктатора Владимира Путина сопровождал адъютант с чёрным чемоданчиком. Представитель российской делегации подтвердил, что это так называемый ядерный чемоданчик.

Президент США Дональд Трамп в ходе трехстороннего саммита в Китае намерен добиваться соглашения о сокращении ядерных арсеналов Соединенных Штатов, России — государства-агрессора — и Китая.

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