Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел беседу с главой МИД Италии Антонио Таяни. Стороны обсудили вопросы двусторонних отношений на фоне дипломатической напряженности, связанной с внесением итальянских политиков в базу «Миротворец».

Ранее Рим потребовал от украинской стороны объяснений по поводу появления имен итальянских политиков в этой базе.

Министр проинформировал главу МИД Италии о недавней эскалации террора со стороны России против украинцев и о дипломатических усилиях, направленных на прекращение войны. Сибига и Таяни также обсудили важность свободы судоходства и вызовы в сфере безопасности в Средиземном и Чёрном морях.

Украинский дипломат выразил благодарность Италии за её последовательную поддержку в укреплении оборонного потенциала Украины, содействии её вступлению в ЕС и поддержку дипломатических усилий по прекращению войны.

Отдельно Сибига поблагодарил Таяни «за плодотворный обмен мнениями, в ходе которого мы сосредоточились на решении всех нерешенных вопросов в духе тесного партнерства между Украиной и Италией».

Об этом Сибига сообщил на платформе X

Вице-премьер-министр Италии Маттео Сальвини потребовал извинений от президента Украины Владимира Зеленского за внесение его имени в базу сайта «Миротворец» и пригрозил последствиями, которые могут повлиять на его позицию относительно дальнейшей помощи Киеву.

Посольство Украины отреагировало на недовольство Италии из-за списка Миротворца

Читай нас в