Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отреагировал на нарушение воздушного пространства Польши и НАТО во время масштабной российской атаки на Украину. Он заявил о солидарности с Польшей и польским народом.

По словам главы МИД, пока Москва говорит о «новой архитектуре безопасности Европы», российские ракеты и беспилотники фактически подрывают уже существующий порядок безопасности.

«Очередное нарушение воздушного пространства Польши (и НАТО) в результате масштабного российского нападения на Украину свидетельствует об угрозах, которые российская агрессия несет для всей Европы и трансатлантического сообщества», — написал Сибига в социальной сети X в пятницу.

Сибига отметил, что пока Москва пытается инициировать дискуссии «о «новой архитектуре безопасности Европы», российские ракеты и беспилотники непосредственно подрывают существующий порядок безопасности в Европе. «Первым шагом к его укреплению, вероятно, стало бы прекращение таких атак», – добавил он.

Министр обороны подчеркнул, что «Украина является первой линией обороны против российской угрозы. Поддерживая оборонный потенциал Украины, союзники защищают свой народ и свою безопасность. Сейчас чрезвычайно важно усилить давление на Россию, укрепить противовоздушную оборону Украины и активизировать усилия по достижению мира».

«Мы солидарны с Польшей и польским народом. Мы тесно сотрудничаем, чтобы оказать всю необходимую помощь в расследовании этого инцидента и предотвращении подобных угроз в будущем», – резюмировал Сибига.

Ранее в польских СМИ сообщили, что около 6:30 утра могло произойти нарушение воздушного пространства Польши «неидентифицированными летательными объектами во время массированной атаки РФ на Украину». Очевидцы свидетельствовали о мощном взрыве в районе Хмелька. В сети распространяется видео, на котором видны вспышка и взрыв. Польские военные заявили, что проверяют данные радиолокационных систем и информацию о возможном падении объекта. На место направлена наземная поисково-спасательная группа из состава Войск территориальной обороны. Еще ночью Правительственный центр безопасности объявил воздушную угрозу для Люблинского и Подкарпатского воеводств. Из-за угрозы аэропорт в Жешуве приостановил работу.

Об этом министр иностранных дел Украины Андрей Сибига написал на своей странице в Х.

Напомним, что Дональд Туск созвал экстренное совещание в связи с нарушением воздушного пространства Польши.

Польша проверит нарушение воздушного пространства во время атаки РФ на Украину, — Туск.

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