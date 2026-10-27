Сибига призвал к встрече Зеленского и Путина для обсуждения вопросов мира

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что для обсуждения самых сложных вопросов мирного урегулирования необходима личная встреча Владимира Зеленского и Владимира Путина. По его словам, переговорные команды уже неоднократно встречались, но часто возвращались к одним и тем же темам. Украина хочет обсудить частичное прекращение огня, безопасность в Черном море и защиту энергетической инфраструктуры.

Об этом Сибига заявил 27 октября во время совместной пресс-конференции в Хельсинки с министрами иностранных дел Финляндии Элиной Валтонен и Норвегии Эспеном Бартом Эйде. Он отвечал на вопросы об ожиданиях от предстоящей трехсторонней встречи переговорных команд и возможном прогрессе в мирном процессе. По словам главы украинского МИД, новые переговоры должны придать процессу дополнительный импульс. Он предположил, что участники сосредоточатся прежде всего на вопросах безопасности. В то же время министр отметил, что предыдущие встречи не всегда помогали продвинуться вперед: стороны неоднократно возвращались к темам, которые уже обсуждались ранее.

Сибига считает, что переговорных команд может быть недостаточно для принятия решений по самым деликатным вопросам. Именно поэтому он выступает за прямой диалог между президентом Украины и главой Кремля. «На мой взгляд, уровня этой группы, при всем уважении к её участникам, недостаточно для обсуждения самых острых вопросов. Именно поэтому всё-таки нужна также встреча на уровне Зеленского и Путина», — сказал министр.

В то же время заявление Сибиги не означает, что дата такой встречи уже определена или что стороны согласовали её проведение. Министр объяснил позицию Украины относительно формата переговоров, но конкретных договоренностей о встрече лидеров не объявил.

Какие вопросы Украина хочет обсудить

Среди возможных тем будущих переговоров Сибига назвал частичное прекращение огня. По его словам, у Украины есть конкретные предложения по этому вопросу. Такой шаг мог бы стать частью более широких договоренностей, однако его условия и механизмы реализации еще предстоит согласовать. Еще одно важное направление — безопасность в Черном море. Для Украины этот вопрос касается защиты судоходства, портов и морских маршрутов, имеющих значение для торговли и экспорта. Российские атаки создают угрозы для судов и портовой инфраструктуры, поэтому ситуация в регионе остается одним из ключевых вопросов безопасности.

Отдельно министр обратил внимание на украинскую энергосистему. В преддверии зимы российские войска продолжают атаковать энергетические объекты, что создает риски для стабильного снабжения электроэнергией и теплом. Защита инфраструктуры остается важной задачей для Украины, особенно в период роста потребности в отоплении. По словам Сибиги, эти вопросы требуют конкретных решений, а не просто повторения уже озвученных позиций. Украина стремится использовать переговоры для достижения практических результатов, которые помогут снизить угрозы для людей и инфраструктуры.

Переговоры планируется возобновить в прежнем формате

Сибига также напомнил, что ранее в рамках переговорного процесса были созданы три отдельные группы. Теперь, по его словам, речь идет о возобновлении работы именно в таком формате. «Кстати, ранее уже были созданы три группы. Поэтому речь идет о возобновлении наших переговоров именно в таком формате. И это действительно важно», — отметил глава МИД. 27 октября Сибига находился в Хельсинки, где встретился с финской коллегой Элиной Валтонен и главой МИД Норвегии Эспеном Бартом Эйде. Министры обсуждали мирный процесс и дальнейшие шаги по достижению мира в Украине. Встреча состоялась на фоне дипломатических контактов европейских лидеров с Владимиром Путиным.

Ранее в тот же день президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере провели телефонный разговор с Путиным. Как сообщили правительства обеих стран, они хотели донести до российского президента свою позицию относительно предстоящих переговоров и дипломатических усилий по прекращению войны. Разговор состоялся по согласованию с Украиной.

Украинская сторона продолжает координировать свои действия с партнерами и настаивает на том, что решения о прекращении войны должны учитывать интересы и безопасность Украины. По словам Сибиги, для продвижения переговоров важно не только продолжать контакты на уровне команд, но и обеспечить возможность обсуждения самых сложных вопросов непосредственно между лидерами. Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига во время совместной пресс-конференции с главами МИД Финляндии Элиной Валтонен и Норвегии Эспеном Бартом Эйде в Хельсинки.

Напомним, что Путин не намерен отказываться от захвата Донбасса — Reuters.



Дональд Туск оценил результаты беседы лидеров Норвегии и Финляндии с Путиным.

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что США и Россия не смогут договориться о завершении войны без участия Украины. Он подчеркнул, что за столом переговоров также должны присутствовать европейские страны, ведь от будущего соглашения будет зависеть безопасность всего континента. Об этом Мерц заявил 27 октября во время выступления в Сингапуре.

Президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере во время телефонного разговора с Владимиром Путиным передали ему сообщение о предстоящих переговорах о прекращении войны в Украине. Помощник российского президента Юрий Ушаков утверждает, что европейские лидеры сообщили о готовности Владимира Зеленского к прямым переговорам с главой Кремля.

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