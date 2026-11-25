Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Варшава рассматривает высылку российского посла как один из возможных дипломатических шагов в случае дальнейших инцидентов с нарушением польского воздушного пространства, однако пока не планирует принимать такое решение.

По его словам, в ответ Москва может выслать польского дипломата, поэтому страна пока ожидает, что РФ прекратит нападения на соседей и эскалацию.

Глава польской дипломатии также выразил убеждение, что у России нет потенциала для победы над странами НАТО, поскольку Альянс значительно превосходит её экономически, а европейские государства во главе с Польшей существенно наращивают расходы на оборону. Сикорский добавил, что, будучи неспособной одержать победу на Донбассе, Москва тем более не способна победить НАТО.

Об этом он заявил в эфире Польского радио.

Россия отвергла обвинения Польши в нарушении её воздушного пространства тремя российскими крылатыми ракетами Х-101, которые упали на польской территории 20 ноября. Посол РФ в Варшаве Георгий Михно назвал претензии безосновательными и заявил об отсутствии доказательств причастности Москвы к инциденту.

Россия, вероятно, намеренно направила ракеты и беспилотники в воздушное пространство Польши утром 20 ноября, во время массированной атаки на Украину. Кремль мог таким образом проверять реакцию НАТО и пытаться сдержать дальнейшую военную поддержку Украины.

В Польше заявили, что предупреждение о нарушении воздушного пространства российскими объектами было отправлено до их падения, а не после, как сообщалось ранее.

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