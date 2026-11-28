Успехи Украины в войне с Россией набирают обороты, а российский ракетный террор против Киева не способен сломить украинскую армию. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

«Я действительно вижу, что успехи Украины набирают обороты. Просто посмотрите, что об этом говорят российские пропагандисты: „Как украинцы смеют нападать в Африке?“. Неплохо для нации и страны, само существование которых они отрицали», — заявил Сикорский 27 ноября.

Также польский министр сравнил российские удары по Украине с бомбардировками Лондона нацистской Германией с помощью баллистических ракет Фау-2 в конце Второй мировой войны.

«Киев можно обезлюдить, но украинская армия все равно будет сдерживать наступление», – подчеркнул он.

Сикорский признал, что в запугивании, провокациях и отправке террористов авторитарные режимы всегда будут иметь преимущество над демократическими государствами.

Отдельно министр отметил, что его заявления в Москве воспринимают очень серьезно, и, по его словам, это доставляет ему особое удовольствие.

Об этом свидетельствует заявление польского дипломата.

Напомним, Украина не планирует переносить боевые действия с Россией на территорию Ливии или какой-либо другой страны. Об этом 26 ноября заявил министр иностранных дел Андрей Сибига во время беседы с главой МИД Ливии Ат-Тахером Аль-Бауром. Украинский министр подчеркнул, что действия Киева были направлены исключительно против российских военных объектов, которые помогают Москве вести войну против Украины.

Президент Владимир Зеленский подтвердил премьер-министру Италии Джорджи Мелони, что украинская операция против российских судов у берегов Ливии состоялась без предварительной координации с европейскими партнерами. В то же время Украина готова наладить регулярный обмен информацией с Италией.

В пятницу, 27 ноября, премьер-министр Италии Джорджа Мелони провела напряженный телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Причиной стали украинские удары по российским кораблям у побережья Ливии, о которых Киев заранее не сообщил европейским партнерам. В офисе Мелони заявили, что такие действия угрожают безопасности региона и могут привести к распространению войны на Средиземноморье.

Читай нас в