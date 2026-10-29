Сикорский раскритиковал президента Польши за сближение с пророссийскими антисемитами

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский 29 октября подверг резкой критике президента Кароля Навроцкого в связи с возможным приглашением представителей партии «Конфедерация Польской короны» Гжегожа Брауна на заседание Совета национальной безопасности.

Глава польской дипломатии заявил о нежелании обсуждать вопросы безопасности страны в присутствии политиков, которых он считает пророссийскими и антисемитскими.

Выступая на пресс-конференции перед вылетом в США, Сикорский обвинил Навроцкого в симпатиях к окружению Брауна и попытке использовать президентский пост для построения собственной политической базы. Министр подчеркнул, что заседание Совета национальной безопасности должно оставаться площадкой для ответственного обсуждения вопросов обороны Польши в условиях войны у ее восточных границ, отметив, что присутствие указанных лиц существенно затруднит его собственное участие во встрече.

Замечания относительно допуска представителей партии Брауна к обсуждению закрытых вопросов безопасности высказал также спикер Сейма Польши Влодзимеж Чажастый, призвав президента воздержаться от их приглашения. Заседание Совета национальной безопасности, созванное Каролем Навроцким, должно состояться 3 ноября.

Источник: Polsat News.

Замечания относительно допуска представителей партии Брауна к обсуждению закрытых вопросов безопасности высказал также спикер Сейма Польши Влодзимеж Чажастый, он направил президенту Каролю Навроцкому письмо с предложением рассмотреть возможность не приглашать Конфедерацию на заседание Совета национальной безопасности. Об этом он заявил на пресс-конференции в Сейме. Заседание Совета национальной безопасности, созванное Каролем Навроцким, должно состояться 3 ноября.

В ответ на это пресс-секретарь польского президента Рафал Лешкевич заявил, что Кароль Навроцкий не планирует менять порядок приглашения парламентских сил на заседание Совета национальной безопасности из-за требований не допускать на них представителей антиукраинской партии «Конфедерация Польской короны» Гжегожа Брауна.

Между тем Гжегожа Брауна предлагают привлечь к уголовной ответственности за повреждение мемориала воинам УПА в Люблинском воеводстве. Глава МИД Польши Радослав Сикорский призвал суд заключить политика под стражу.

В 2023 году в польском Сейме после торжественного зажжения свечей на ханукальной меноре Гжегож Браун потушил их из огнетушителя.

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