В Брюсселе вице-премьер и министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что подписи президента ожидают около 46 представлений о назначении послов, а также примерно 38 решений об их отзыве. Глава польского МИД раскритиковал канцелярию президента из-за процедуры кадровых решений в дипломатической службе, сообщает RMF24.

Заявление Сикорского в Брюсселе

Перед встречей министров иностранных дел ЕС Сикорского спросили о незаполненных должностях руководителей дипломатических представительств. Он заявил, что часть людей находится в Варшаве, хотя, согласно позиции канцелярии президента, они остаются польскими послами в отдаленных странах.

Министр назвал эту ситуацию «разрушением государства». Он также заявил, что канцелярия президента присваивает себе полномочия, которых у нее нет, и связал спор не только с назначениями послов, но и с вопросами, касающимися судей и изменений в составе правительства.

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Спор о полномочиях

Как отмечает RMF24, Конституция Польши предусматривает, что президент назначает и отзывает послов по представлению министра иностранных дел, согласованному с премьер-министром. Польский МИД считает, что поскольку внешнюю политику проводит правительство, президент не должен блокировать предложенные назначения и отзывы.

Канцелярия президента Польши, со своей стороны, утверждает, что полномочия главы государства в этих вопросах не носят исключительно формального характера, поэтому он может не согласиться с отдельными кадровыми решениями. Из-за этого часть польских дипломатических представительств возглавляют временные поверенные в делах, а не послы с полной президентской номинацией.

Отставки дипломатов

На фоне очередного обострения конфликта вокруг Конституционного трибунала несколько польских послов решили прекратить выполнение своих функций. Среди них — посол в Китае Якуб Кумох, посол в Румынии Павел Солох и представитель Польши при ООН Кшиштоф Щерский. В США польскую дипломатическую миссию возглавляет временный поверенный в делах Богдан Клих.

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