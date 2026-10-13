Вице-премьер-министр и министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в ходе Варшавского форума по безопасности заявил, что Варшава рассчитывает на развертывание постоянной американской военной базы на своей территории.

По словам Сикорского, президент Польши должен использовать рабочие и дружеские отношения с президентом США Дональдом Трампом для достижения двух ключевых целей: обеспечения постоянного военного присутствия США в Польше и разъяснения американской стороне, что РФ является агрессором, а Украина — жертвой, от которой нельзя требовать капитуляции.

Оценивая ход боевых действий, глава МИД Польши подчеркнул, что «РФ» не добивается успеха на суше, а попытки терроризировать украинские города гражданскими бомбардировками не приведут к моральному слому. Он также отметил эффективность украинских ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам и центрам обработки данных, подчеркнув, что при условии выполнения оборонных обязательств НАТО европейские страны уже в среднесрочной перспективе будут иметь вооруженные силы, против которых Кремль не сможет вести успешную войну.

Источник: Укринформ.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал президента США Дональда Трампа оказать давление на Россию, а не на Украину. По его словам, именно Россия является агрессором в войне, тогда как Украина стала её жертвой.

Во время визита в Лондон вице-премьер и глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что в НАТО придется провести «очень серьезный разговор», если гибридные атаки России — государства-агрессора — приведут к гибели людей.

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