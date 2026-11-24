19-летний сын главы Чечни Рамзана Кадырова Али сменил фамилию на Мусаев и получил гражданство Сербии. В сербских документах молодой человек фигурирует под фамилией Мусаев, а не Кадыров.

По данным журналистов, Али Кадыров официально стал Али Мусаевым в Центральном отделе ЗАГС Грозного. В утечках также было найдено свидетельство о его рождении, где в качестве родителей указаны Рамзан и Медни Кадыровы. На следующий день после смены фамилии он получил новый внутренний паспорт.

ФБК выяснило, что 10 июля 2025 года Сербия предоставила гражданство Али Мусаеву. Соответствующее решение опубликовало правительство республики. В документе указано, что речь идет о человеке, родившемся 14 декабря 2006 года в чеченском селе Центарой — родовом селе семьи Кадыровых.

По информации расследователей, под фамилией Мусаев сын главы Чечни совершил более 100 зарубежных перелетов, преимущественно в Дубай. Для поездок он пользовался частными самолетами.

В ходе анализа этих поездок ФБК также обнаружил ранее неизвестный бизнес-джет семьи Кадыровых — Bombardier Global 6000 с бортовым номером RA73604. Самолет был приобретен у европейского владельца в августе 2025 года.

Как отмечают российские СМИ, Али использовал фамилию Мусаев для зарубежных поездок и ранее. Его также используют другие члены семьи Кадыровых — в частности, дочери Айшат, Карина, Табарик и Хеди, а также сыновья Адам, Ахмат, Эли и Абдулах.

Журналисты обратили внимание и на документы третьего по старшинству сына Рамзана Кадырова. По данным пограничной службы РФ, с которыми ознакомились журналисты, во время перелетов он пользуется двумя паспортами, в которых указано имя Мохмад. Документов на имя Адама Кадырова расследователи в утечках не нашли.

Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.



У 18-летнего сына Кадырова появилось собственное силовое подразделение.

Сын Кадырова получил медаль за участие в войне против Украины.

Читай нас в