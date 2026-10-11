Министерство здравоохранения Сингапура с понедельника, 12 октября, активирует программу субсидий на лечение заболеваний, связанных с трансграничным смогом. Льготы будут действовать в поликлиниках и клиниках готовности к чрезвычайным ситуациям в сфере общественного здравоохранения (PHPC) на фоне ухудшения качества воздуха в стране, сообщает Channel NewsAsia.

Стоимость лечения

Все граждане Сингапура смогут воспользоваться субсидиями в поликлиниках. Владельцы карт Public Assistance получат медицинскую помощь бесплатно. Пожилые люди, участвующие в программах Pioneer Generation и Merdeka Generation, будут платить не более 5 сингапурских долларов, а для других сингапурцев, имеющих право на льготы, стоимость лечения ограничат суммой в 10 сингапурских долларов.

В клиниках PHPC право на субсидию будут иметь граждане в возрасте 18 лет и младше или от 65 лет, а также участники программ Public Assistance, Pioneer Generation и Merdeka Generation, владельцы карт CHAS Blue и CHAS Orange и карт освобождения от медицинских платежей. Программа охватывает лечение аллергического ринита, астмы, бронхита, конъюнктивита, хронической обструктивной болезни легких, инфекций верхних дыхательных путей и их осложнений.

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Ухудшение качества воздуха

Министр здравоохранения Онг Е Кун сообщил о росте по сравнению с предыдущей неделей числа пациентов с респираторными проблемами в отделениях неотложной помощи. По его словам, больше таких случаев также фиксируют в поликлиниках. Он призвал обращаться в клиники с респираторными заболеваниями, которые можно лечить на уровне первичной медицинской помощи, чтобы не перегружать отделения неотложной помощи.

В воскресенье качество воздуха по всему Сингапуру оставалось на нездоровом уровне. В центральном регионе страны 24-часовой индекс загрязнения PSI в пятницу достиг 192 пунктов. Если показатель превысит 200, межведомственная группа по борьбе со смогом готова раздавать подходящим для этого гражданам респираторы N95 и открывать кондиционируемые укрытия от смога. Министерство образования рассмотрит закрытие школ, если прогнозируемый 24-часовой PSI превысит 300.

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