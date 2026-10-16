Сингапур 16 октября заявил, что направит предписания по предотвращению пожаров семи компаниям в Индонезии. Согласно выводам сингапурских расследований, эти компании несут ответственность за пожары, вызвавшие нынешнее задымление в стране. Об этом сообщила министр устойчивого развития и окружающей среды Грейс Фу, пишет Channel NewsAsia.

Предписания выдаст Национальное агентство по охране окружающей среды Сингапура в соответствии с законом о трансграничном загрязнении дымкой. Компании должны привлечь персонал для тушения пожаров, чтобы ликвидировать огонь или не допустить его распространения на землях, которыми они владеют или пользуются. Им также предписано прекратить или не начинать выжигание на этих участках.

Компании, которые получат предписания

Уведомления будут касаться PT Bumi Andalas Permai, PT Bumi Mekar Hijau, PT Paramitra Mulia Langgeng, PT Sumatera Alam Anugerah, PT SBA Wood Industries, PT Hutan Lestari Raya и PT Bangkanesia.

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Каждая компания также должна представить агентству план действий по ликвидации пожаров на своих землях и предотвращению их повторения. Фу заявила, что власти будут расследовать деятельность всех компаний, которые, по имеющимся у них данным, могут быть причастны к трансграничному задымлению в Сингапуре. При наличии соответствующих признаков предписания могут быть направлены другим компаниям, а также могут быть рассмотрены дополнительные меры, предусмотренные законом.

Помощь Индонезии

По словам министра, сингапурские власти в последние месяцы поддерживали контакты с индонезийскими коллегами и ранее предлагали поддержку в борьбе с пожарами. В прошлом месяце Фу также разговаривала с министром окружающей среды Индонезии.

16 октября она повторно обратилась к нему с предложением предоставить гражданскую помощь для тушения пожаров и проведения других мероприятий, в частности засева облаков. Фу отметила, что на тот момент еще не получила ответа, однако Сингапур готов оказать помощь, которую Индонезия сочтет уместной.

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