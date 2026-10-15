Правительство Сингапура планирует внести в парламент законодательные изменения, предусматривающие более строгие наказания для лиц, причастных к мошенническим схемам, в том числе молодежи. Это произошло после того, как в сентябре Высокий суд заменил сдерживающие приговоры для четырех молодых осужденных на пробацию и наказания, не связанные с лишением свободы.

Как сообщает Channel NewsAsia, коллегия из трех судей рассмотрела апелляции семи человек, осужденных за предоставление мошенническим синдикатам доступа к банковским счетам или учетным данным Singpass. Шестеро из них были младше 21 года. Суд удовлетворил апелляции по четырем делам, а по остальным трем — отклонил.

Позиция правительства

Старший министр и министр внутренних дел К. Шанмугам заявил в парламенте, что решение суда противоречит рекомендациям о более строгих наказаниях, в частности лишении свободы или исправительном обучении. По его словам, новое законодательство будет сформулировано прямо, чтобы подход суда в сентябрьском деле в дальнейшем не применялся.

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Шанмугам также отметил, что правительство при назначении наказаний придает большее значение сдерживанию и предотвращению преступлений. В то же время он сказал, что правительство уважает позицию суда относительно толкования законодательства.

Роль судов и парламента

В решении по делу Mohamed Erzan Taib Zohri v Public Prosecutor суд подчеркнул, что рекомендации консультативной группы по вопросам наказаний не являются обязательными для судов и лишь помогают при определении приговора. Суд также указал, что считать лишение свободы или исправительное обучение типичным решением для молодых правонарушителей по таким делам было бы слишком упрощенным подходом.

Опрошенные изданием юристы объяснили, что парламент принимает законы и устанавливает возможные пределы наказаний, а суды независимо толкуют и применяют нормы к конкретным обстоятельствам. Если парламент не согласен с толкованием закона, он может изменить его для будущих дел, но не может отменить конкретное решение по уже завершенному уголовному делу или задним числом ужесточить наказание.

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