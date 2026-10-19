Национальное агентство по окружающей среде Сингапура (NEA) выдаст предписания о профилактических мерах трём индонезийским компаниям из-за пожаров в Калимантане. В ведомстве заявили, что дым от возгораний на концессионных землях этих компаний мог достичь Сингапура, сообщает Channel NewsAsia.

Три компании под предписаниями

Предписания получат PT Buana Megatama Jaya, PT Mananjung Hayak и PT Baratama Putra Perkasa. После этого общее число компаний, в отношении которых Сингапур применил процедуры по Закону о трансграничном загрязнении дымом, достигнет десяти.

16 октября NEA уже выдало предписания о профилактических мерах семи другим компаниям в Индонезии из-за пожаров на Суматре.

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Требования агентства

Три компании должны привлечь персонал для борьбы с пожарами, чтобы потушить огонь или не допустить его распространения на землях, которыми они владеют или пользуются. Также от них требуют прекратить любое текущее выжигание, не начинать нового и представить в NEA планы действий по тушению пожаров и предотвращению их повторного возникновения.

В агентстве заявили, что готовы принимать правоприменительные меры в отношении компаний, ответственность которых за трансграничный смог в Сингапуре будет установлена.

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