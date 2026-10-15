В Сирии Главное разведывательное управление задержало Али Каяли, также известного как Михрач Урал. Его подозревают в ведущей роли в массовых убийствах в прибрежном городе Банияс в мае 2013 года. По данным Anadolu Agency, сирийское государственное агентство SANA сообщило, что Каяли задержали при попытке пересечь границу. Где именно произошло задержание и какую границу он пытался пересечь, не уточняется.

Обвинения в связи с событиями 2013 года

Каяли был бывшим командиром ополчения, лояльного тогдашнему лидеру Сирии Башару Асаду. Его давно обвиняют в причастности к массовым убийствам мирных жителей в Баниясе и соседней деревне Аль-Байда на западе Сирии в начале восстания против Асада.

2 мая 2013 года силы тогдашнего сирийского режима и союзные им ополченцы штурмовали Аль-Байду в провинции Тартус; сообщалось о гибели сотен мирных жителей. По свидетельствам выживших, во время нападения происходили массовые казни, поджоги домов и убийства женщин и детей.

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Задержание бывшего заместителя

Задержание Каяли произошло менее чем через две недели после того, как 4 октября сирийские контртеррористические органы задержали Джамаля Трабульси — бывшего заместителя Каяли в проасадовском ополчении «Сирийское сопротивление». Сирийские власти обвиняют Трабульси в участии в военных операциях вместе с силами, лояльными Асаду, в том числе в массовых убийствах в Баниясе и Аль-Байде.

Каяли также фигурирует в деле о двойных взрывах в турецком городе Рейханлы, в провинции Хатай, в мае 2013 года. Тогда погибли десятки людей. После отстранения Асада от власти в декабре 2024 года сирийские власти активизировали задержания бывших чиновников режима и командиров ополчений, которых обвиняют в преступлениях против гражданского населения во время гражданской войны.

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