В штате Юта, США, следователи заявили, что ДНК-доказательства дали им основания связать серийного убийцу Теда Банди с убийством 17-летней Мелиссы Энн Смит в 1974 году. Ее тело в лесу обнаружил охотник, а дело долгое время не удавалось раскрыть.

ДНК-доказательства в старом деле

Как сообщает ABC News, прокурор округа Саммит Маргарет Олсон заявила, что правоохранители убеждены в ответственности Банди за смерть Смит. По ее словам, помимо ДНК-доказательств, обстоятельства смерти соответствовали характерным признакам его преступлений, а также его мотиву, средствам и возможности совершить преступление.

Сержант полиции Юты Майк Рейнольдс сообщил, что в материалах, полученных во время вскрытия Смит, нашли ДНК-профиль, очень похожий на профиль, связанный с Банди. Следователи также установили важную ДНК-связь между доказательствами по делу Смит и делу Лоры Эйм — другой жертвы Банди, убийство которой было раскрыто в округе Юта в апреле.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Другие возможные жертвы

Банди казнили на электрическом стуле во Флориде в 1989 году за убийства двух женщин в доме женского студенческого общества Chi Omega при Университете штата Флорида в 1978 году. По данным следователей, в 1970-х годах он убил не менее 30 женщин и девушек в нескольких штатах, а еще большему числу людей удалось сбежать или выжить после нападений с травмами.

В последние дни перед казнью Банди признался в ряде преступлений, в том числе тех, о которых полиции ранее не было известно. В то же время не все его признания получили подтверждение. Следователи также работают над установлением обстоятельств смерти 16-летней Нэнси Уилкокс, которую считают еще одной возможной жертвой Банди в Юте.

Читай нас в