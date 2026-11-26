Депутат из Словакии Ливия Павликова, придерживающаяся ультраправых взглядов, опубликовала в Instagram видео, на котором стреляет по радужному флагу в видеоигре GTA VI. Этот пост вызвал скандал, после чего её коллеги обратились с заявлением в полицию.

Павликова, которая принадлежит к ультраправому движению «Республика», объяснила, что искала в игре прайд-марш, но, не найдя его, начала стрелять в радужный флаг с надписью «Мир». После волны критики депутат назвала свой поступок шуткой.

«Я считаю, что шутить и играть в компьютерные игры — это замечательно. Не понимаю, почему вы связываете это с реальным миром», — отметила депутат.

Несмотря на это, депутаты оппозиционной партии «Прогрессивная Словакия» Луция Плавакова и Михал Сабо обратились в полицию с заявлением. По словам Плаваковой, Павликова пренебрежительно отреагировала на критику и высмеяла правовых экспертов.

Сама депутат заявила, что следит за своими публикациями. Она пояснила, что просто воспользовалась возможностями игры и не ожидала, что видео станет поводом для обращения в полицию.

Об этом сообщается со ссылкой на Novinky.

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