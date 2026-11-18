С 16 ноября визовые центры Словении на территории России перестали принимать заявления на получение туристических виз. В то же время россияне могут подавать документы на отдельные категории шенгенских и национальных виз, но для этого требуется предварительное согласование с посольством.

В частности, граждане России по-прежнему могут претендовать на шенгенские визы для посещения родственников, имеющих гражданство стран Евросоюза, а также для деловых поездок и участия в конференциях. В каждом таком случае необходимо заранее согласовать подачу документов с посольством Словении.

Возможность получить визу также сохраняется для работников международных перевозок — моряков, водителей грузовиков и пилотов. Кроме того, россияне могут оформить национальную визу категории D для воссоединения семьи с гражданами ЕС.

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) уточнили, что ранее выданные визы остаются в силе.

Ранее Министерство внутренних дел Словении сообщало, что министры внутренних дел европейских стран выступили за обсуждение дальнейших ограничений на выдачу шенгенских виз гражданам РФ. В середине октября лидеры Евросоюза также призвали рассмотреть вопрос об ужесточении визовых требований для россиян с целью противодействия гибридным угрозам.

Об этом сообщает визовый оператор VFS Global на своём сайте.

Ранее Финляндия призвала ЕС полностью запретить туристические визы для россиян.

В Брюсселе, Бельгия, Европейская комиссия готовит предложения по ужесточению визовых правил для граждан России — государства-агрессора. Их могут представить в январе, чтобы усилить защиту ЕС от гибридных угроз.

Германия призывает ЕС ужесточить ограничения на выдачу туристических виз россиянам.

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