В Словении избиратели на референдуме отклонили правительственный законопроект о расширении полномочий парламентских следственных комиссий. По итогам подсчета 99% бюллетеней против предложения высказался 51% участников голосования, за — 49%, сообщает France 24.

Что предусматривал законопроект

Одобрение законопроекта означало бы, что люди, вызванные для дачи показаний перед парламентскими следственными комиссиями, должны были бы являться немедленно. Они также не имели бы права обжаловать такой вызов в суде до завершения работы комиссии.

Оппозиция заявляла, что людей, вызванных на слушания, могут заставить раскрывать чувствительную информацию. Ее представители утверждали, что правительство фактически создает «политическую полицию».

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Явка стала рекордной

СМИ и аналитики ожидали низкой явки, однако в голосовании приняли участие 53,7% избирателей, имевших право голоса. Это самый высокий показатель явки на референдуме в истории Словении.

Результат голосования стал ударом по программе реформ премьер-министра Янеза Янши, которую оппозиция называла авторитарной. Янша возглавил правительство после того, как бывший либеральный премьер Роберт Голоб не смог сформировать кабинет министров, несмотря на незначительную победу его партии на парламентских выборах в марте.

Среди других предложений Янши были сокращение рабочих мест в государственном секторе и уменьшение финансирования правозащитных групп. Перед референдумом Голоб заявил, что голосование станет испытанием устойчивости словенской демократии.

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