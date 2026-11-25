Вице-премьер-министр и министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что союзники пока не демонстрируют достаточной решимости для принятия решения о сбивании над территорией Украины российских объектов, движущихся в сторону польского воздушного пространства.

По его словам, эта дискуссия продолжается уже давно, и сейчас партнеры проявляют большую готовность к обсуждению, но к конкретным шагам еще не пришли.

Глава польского оборонного ведомства подчеркнул, что Варшава рассчитывает увидеть солидарность НАТО в конкретных действиях, а не только в заявлениях. Он также сообщил, что Польша передала генеральному секретарю НАТО Марку Рютте перечень необходимого военного оборудования, в который входят системы противовоздушной и противоракетной обороны, а также средства разведки.

Источник: RMF24.

Россия, вероятно, намеренно направила ракеты и беспилотники в воздушное пространство Польши утром 20 ноября, во время массированной атаки на Украину. Кремль мог таким образом проверять реакцию НАТО и пытаться сдержать дальнейшую военную поддержку Украины.

В Польше заявили, что предупреждение о нарушении воздушного пространства российскими объектами было отправлено до их падения, а не после, как сообщалось ранее.

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