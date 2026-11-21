Компания SpaceX американского миллиардера Илона Маска привлекла пятерых опытных лоббистов, связанных с Демократической партией США. Кадровое усиление произошло накануне перехода контроля над обеими палатами Конгресса к демократам, которые готовят проверки деятельности предпринимателя и его взаимодействия с администрацией президента Дональда Трампа.

По данным Fox News, SpaceX наняла пятерых представителей вашингтонской компании Mehlman Consulting, которая специализируется на взаимодействии с органами власти и работает с обеими политическими партиями США.

Среди новых лоббистов SpaceX есть специалисты, имеющие тесные связи с демократами и представителями предыдущих американских администраций.

В лоббистскую команду вошли:

бывшего заместителя руководителя аппарата сенатора Марии Кантвелл, которая, как ожидается, возглавит комитет Сената по вопросам торговли после смены парламентского большинства;

бывшего помощника вице-президента США Эла Гора;

других бывших высокопоставленных чиновников и сотрудников Демократической партии.

Новые лоббистские регистрации вступили в силу 1 октября 2026 года — ещё до промежуточных выборов, по результатам которых демократы получили большинство в обеих палатах Конгресса.

SpaceX и Mehlman Consulting не ответили на запросы Fox News относительно привлечения новых представителей.

Кадровые изменения происходят на фоне подготовки демократов к усилению парламентского контроля над бизнесом Илона Маска. Законодатели уже определили несколько направлений будущих проверок.

В центре внимания законодателей окажутся взаимоотношения компаний миллиардера с американским правительством. В частности, демократы хотят выяснить:

ограничивала ли SpaceX спутниковую связь, которую используют украинские военные;

не возникла ли чрезмерная зависимость Пентагона от услуг и технологий SpaceX;

не создают ли деловые отношения Илона Маска с администрацией Дональда Трампа конфликт интересов.

Особое внимание будет уделяться работе Starshield — военной спутниковой системы SpaceX, созданной на основе технологий Starlink. Украинские военные используют её, в частности, для управления разведывательными беспилотниками и перехвата российских дронов.

12 ноября президент Владимир Зеленский сообщил о повторных перебоях в работе Starshield. По его словам, украинские военные столкнулись с системными ограничениями скорости до 161 км/ч на всей линии фронта и на временно оккупированных территориях. Это затруднило использование дронов-перехватчиков против российских реактивных беспилотников.

В SpaceX опровергли введение новых ограничений. В комментарии Axios компания заявила, что изменений в работе системы не было. Украинская сторона обратилась к американским властям и SpaceX с запросом о разъяснениях.

Парламентский контроль уже перешел к практическим действиям. 13 ноября сенаторы-демократы Джин Шахин и Крис Кунс направили Илону Маску официальное письмо с требованием сохранить документы и электронную переписку, связанные с ограничениями доступа Украины к Starlink и Starshield.

Законодатели хотят получить информацию о:

контракты SpaceX с американским правительством по спутниковой связи в Украине;

технические журналы, изменения настроек системы и ограничения скорости;

переписку Маска с представителями Белого дома, Пентагона и руководством SpaceX;

лиц, принимавших решения о введении или отмене ограничений;

оценки возможного влияния перебоев на украинскую противовоздушную оборону.

Сенаторы установили крайний срок до 30 ноября 2026 года. К этому времени Маск должен письменно подтвердить, что компания приняла меры для сохранения соответствующих материалов, а также ответить на вопросы законодателей.

В письме Джин Шахин и Крис Кунс подчеркнули, что критически важные для национальной безопасности системы связи не могут зависеть от непрозрачных решений частной компании без надлежащего государственного контроля. Они также обратили внимание на риски для украинской обороны и американского персонала.

В то же время требование сохранить документы является частью парламентского надзора, а не судебным предписанием. Сенаторы пояснили, что собирают информацию для оценки действующих контрактов и возможных законодательных изменений.

SpaceX — не единственная технологическая компания, которая укрепляет контакты с представителями Демократической партии. По информации Fox News, лоббистов с соответствующими политическими связями также наняла компания Palantir.

Компания разрабатывает программное обеспечение для интеграции и анализа больших массивов данных, в частности с использованием искусственного интеллекта. Ее платформами пользуются государственные учреждения, военные структуры и частный бизнес.

Деятельность Palantir также вызвала критические замечания со стороны демократов. В частности, компанию критиковали за сотрудничество с американскими государственными структурами и применение её технологий в сфере безопасности.

Привлечение лоббистов SpaceX и Palantir происходит накануне изменения политического баланса в Вашингтоне. После начала работы нового состава Конгресса в январе 2027 года у демократов появится возможность более активно формировать повестку дня парламентских комитетов и проводить проверки деятельности государственных структур и их подрядчиков.

Об этом сообщает Fox News.

До этого президент США Дональд Трамп прокомментировал заявление миллиардера Илона Маска, который публично заявил, что больше не поддерживает движение MAGA. Американский лидер назвал предпринимателя своим другом, при этом отметив, что люди, отказывающиеся от идей этого движения, обычно не достигают успеха.

Глава Tesla Маск пожалел о почти $500 млн для республиканцев — Der Spiegel.

Рейтинг MAGA среди независимых избирателей США достиг минус 61 пункта — The Independent.

Трамп заявил, что Такер Карлсон больше не поддерживает MAGA.

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