В Лихтенштейне наследный принц Алоиз наложил вето на законопроект о декриминализации абортов до 12-й недели беременности, одобренный парламентом княжества. Документ внесла общественная инициатива Fristenlösung, сообщает Politico Europe.

Что предлагала инициатива

Fristenlösung собрала почти 5 тысяч подписей — примерно четверть зарегистрированных избирателей Лихтенштейна. Инициатива предлагала декриминализировать аборты до 12-й недели беременности и отменить запрет на предоставление информации о таких процедурах.

Сейчас проведение аборта в княжестве незаконно, за исключением случаев, когда беременность представляет серьезный риск для здоровья беременной женщины или стала следствием сексуального насилия. Женщины, желающие сделать аборт, обычно обращаются в клиники в соседних Австрии или Швейцарии.

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Позиция княжеского дома

Княжеский дом заявил, что законопроект не пригоден для надлежащей защиты нерожденной жизни как центрального правового интереса. Алоиз еще в июне сообщал о намерении наложить вето на это предложение.

Представительница кампании Татьяна Ас’Ад заявила, что сторонники инициативы разочарованы, но не удивлены решением. По ее словам, парламент мог вынести вопрос на референдум, однако передал законопроект наследному принцу на утверждение.

Лихтенштейн с населением около 40 тысяч человек сочетает механизмы прямой демократии с монархией, в которой князь обладает широкими исполнительными полномочиями. Право Алоиза на абсолютное вето было подтверждено на референдуме 2012 года, а законопроект об абортах стал первым случаем его применения. Ас’Ад также отметила, что правительство уточнило: запрет на информацию об абортах фактически касается рекламы таких процедур.

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