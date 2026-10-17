Жара снижает фотосинтез у калифорнийских секвой — Live Science

Калифорнийские секвойи Sequoia sempervirens снижают интенсивность фотосинтеза при высоких температурах, выяснила группа исследователей, изучавшая деревья в лесу Garcia River Forest в округе Мендосино, штат Калифорния, США. Это может влиять на долгосрочное выживание вида и способность его лесов накапливать атмосферный углерод, сообщает Live Science.

Листья были горячее воздуха

В течение 2022–2024 годов ученые один или два раза в месяц отбирали по три образца листьев секвой и измеряли их температуру и флуоресценцию. Флуоресценция является косвенным показателем, который помогает оценить ход фотосинтеза. Еще один образец на 20 минут заворачивали в фольгу, чтобы привести его в состояние покоя и определить максимальную потенциальную скорость фотосинтеза.

В жаркие дни освещенные солнцем листья оказались горячее воздуха на величину до 10 градусов Цельсия. По словам первой авторки исследования Лили Клайнек, докторантки Лаборатории оптики растений Калифорнийского университета в Дейвисе, такая разница свидетельствует о стрессе, при котором листья уже не могут эффективно регулировать свою температуру.

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Воздействие жары оказалось прямым

Растения регулируют температуру листьев и газообмен через устьица — микроскопические поры, которые контролируют поступление углекислого газа и выделение кислорода и водяного пара. Исследователи предположили, что в жару секвойи закрывали устьица, чтобы уменьшить потерю воды вследствие испарения, однако это одновременно ограничивало поступление углекислого газа для фотосинтеза.

Дополнительные лабораторные опыты показали, что листья меньше фотосинтезировали с повышением температуры даже в воде, когда устьица оставались открытыми. Авторы работы, опубликованной 22 сентября в журнале JGR Biogeosciences, пришли к выводу, что жара напрямую ограничивает фотосинтетическую способность секвой, а не только действует через закрытие устьиц. В то же время пределы, после которых такое повреждение становится необратимым, пока недостаточно изучены.

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