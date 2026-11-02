В Швеции спикер парламента Андреас Норлен заявил, что после второго голосования по кандидатуре премьер-министра передаст переговоры о формировании правительства исполняющему обязанности главы правительства и лидеру Умеренной партии Ульфу Кристерссону. Парламент должен проголосовать по кандидатуре лидера Партии центра Элизабет Танд Рингквист. Как сообщает The Local Sweden, издание не ожидает, что парламент поддержит ее кандидатуру.

Правила голосования

В Швеции действует система негативного парламентаризма: кандидату на пост премьер-министра не нужно получать большинство голосов «за», однако большинство депутатов не должно проголосовать против него. Танд Рингквист станет премьер-министром, если не менее 175 депутатов поддержат ее или воздержатся.

Это будет второе из четырех голосований по кандидатуре главы правительства. Если парламент отклонит четвертого кандидата, спикер после консультаций с избирательной администрацией определит дату внеочередных выборов. Они должны состояться в течение трех месяцев после четвертого голосования.

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Переговоры Кристерссона

Кристерссон должен отчитаться Норлену о переговорах 10 ноября. Он может сообщить о достижении договоренностей, отказаться от попытки сформировать правительство или попросить больше времени.

По оценке издания, лидер Умеренной партии будет пытаться убедить Партию центра войти в правительство или поддержать кабинет с участием Умеренной и Христианско-демократической партий и, возможно, Либеральной партии. Он также может попытаться убедить правых «Шведских демократов» отказаться от требования о министерских постах.

Норлен отмечал, что не обязательно вынесет кандидатуру Кристерссона на третье голосование, если тот не найдет достаточной поддержки. В таком случае спикер может вновь поручить формирование правительства лидеру Социал-демократической партии Магдалене Андерссон.

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