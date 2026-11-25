Американский миллиардер и совладелец лондонского футбольного клуба «Челси» Тодд Боэли сообщил о подписании соглашения с российской нефтяной компанией «Лукойл» о приобретении её международных энергетических активов.

Соглашение предусматривает создание консорциума с участием Американской корпорации международного финансирования развития (DFC), который должен приобрести зарубежные активы российской компании, находящейся под санкциями.

По словам Боэли и представителя DFC, договоренность удалось достичь после переговоров, которые длились более года. В рамках соглашения ценные бумаги «Лукойла» на сумму 10 млрд долларов будут обменены на международные активы компании.

Об этом сообщает Reuters.

Ранее мы сообщали, что консорциум во главе с американским миллиардером Тоддом Боэли готовит сделку по приобретению зарубежных активов российской компании «Лукойл», находящейся под санкциями.

Россия пытается заинтересовать окружение Трампа выгодными энергетическими сделками, чтобы добиться уступок от Вашингтона в войне против Украины. В частности, The New York Times писала о возможной многомиллиардной сделке с нефтяными активами российского «Лукойла», которые за бесценок может получить зять Трампа Джаред Кушнер с партнерами, среди которых есть и Тодд Боэли.

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