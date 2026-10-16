В США генеральный директор и сооснователь инвестиционной компании 777 Partners Джошуа Вандер признал вину в мошеннической схеме на $500 млн, направленной против кредиторов и инвесторов компании. 777 Partners была единственным финансовым партнером австралийского лоукостера Bonza, который прекратил полеты в 2024 году.

Обвинения в США

Как сообщает ABC News Australia, в прошлом году американские власти предъявили Вандеру обвинения в схеме по обману кредиторов и инвесторов. Расследование вели Федеральное бюро расследований США и Служба расследований внутренней безопасности.

Прокуроры заявили, что Вандер дважды передавал одни и те же активы в качестве залога, использовал фиктивные активы, ложно сообщал о финансовом состоянии компании и подделывал банковские выписки. По их данным, он поручал сотрудникам 777 цифровым способом изменять выписки, чтобы создать впечатление, что у компании есть миллионы долларов, которых на самом деле не было.

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Связь с Bonza

По словам прокурора США Джейми Макдональда, Вандер также тратил привлеченные средства на цели, не разрешенные кредиторами, в частности на финансирование коллекции профессиональных футбольных клубов 777. Компания также владела канадской авиакомпанией и контролировала несколько зарубежных футбольных клубов.

Bonza базировалась на Саншайн-Кост в Австралии и выполняла бюджетные рейсы в региональные направления на новых самолетах Boeing 737. Авиакомпания прекратила работу после того, как ее самолеты были изъяты на фоне финансовых проблем 777 Partners. Бывший генеральный директор Bonza Тим Джордан отказался от комментариев; его не обвиняют в каких-либо правонарушениях. Австралийский корпоративный регулятор ASIC решил не принимать мер против директоров Bonza.

Каждый из двух пунктов обвинения Вандера предусматривает максимальное наказание до 20 лет лишения свободы. Он также согласился на конфискацию не менее $500 млн доходов, которые американские власти считают полученными в результате незаконной схемы. Приговор Вандеру должны огласить в марте 2027 года.

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