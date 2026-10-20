Администрация президента США Дональда Трампа разрешает инвесторам начать процедуру покупки и переоборудования нефтяных танкеров, находящихся под санкциями, для последующей перевозки нефти, не охваченной санкциями. Об этом 19 октября на мероприятии Citadel Securities в Нью-Йорке заявил министр энергетики США Крис Райт.

Переоборудование танкеров

Как сообщает The National, инвесторы смогут покупать простаивающие санкционные суда, ремонтировать их и использовать для транспортировки легальной нефти. Райт заявил, что суда будут переводиться из так называемого «флота плохих парней» во «флот хороших парней» и больше не будут перевозить нефть, на которую распространяются санкции.

По словам министра, к так называемому темному флоту относятся примерно 1 600 танкеров. Он предположил, что десятки или сотни таких судов могут присоединиться к легальному судоходству.

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Оценка влияния на рынок

Инициатива стала одним из шагов администрации Трампа по снижению цен на энергоносители на фоне длительного закрытия Ормузского пролива. В понедельник цена нефти Brent снизилась на 0,48% — до 109,3 доллара за баррель, а West Texas Intermediate потеряла 0,61% — до 98,42 доллара за баррель.

Аналитическая компания Kpler считает, что смягчение ограничений в отношении теневого флота окажет незначительное влияние на рекордные фрахтовые ставки. По ее оценке, к обычной торговле могут вернуться лишь 24 из примерно 160 судов, внесенных в санкционный список Управления по контролю за иностранными активами Минфина США, учитывая возраст танкеров и ограничения в отношении собственности.

Райт отверг мнение, что этот процесс будет означать отмену санкций для судов, перевозящих нефть из России, государства-агрессора, Ирана или других стран, против которых США ввели ограничения. По его словам, речь идет о превращении темных танкеров в легальные.

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