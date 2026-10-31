США готовят депортационный рейс афганцев в Пакистан — NBC News

Администрация США готовит чартерный рейс для депортации десятков афганских мигрантов и просителей убежища в Пакистан. По данным NBC News, это может стать первым таким рейсом, а вылет, по словам правозащитников и родственников задержанных, может состояться уже в понедельник.

Высокопоставленный чиновник администрации США, беседовавший с NBC News на условиях анонимности, заявил, что самолет не смог бы приземлиться в Пакистане без ведома и одобрения пакистанских властей. В то же время неизвестно, какая формальная договоренность между Вашингтоном и Исламабадом может регулировать этот рейс.

Риск возвращения в Афганистан

Среди людей, которым грозит депортация, есть родственники афганцев, работавших с американскими военными во время 20-летней войны США против Талибана. Правозащитники опасаются, что Пакистан может вернуть депортированных в Афганистан, где у власти находится Талибан.

Пакистан, который десятилетиями принимал миллионы афганских беженцев, в 2023 году начал масштабную кампанию давления на афганцев с требованием покинуть страну, а часть из них принудительно депортировал. Президент правозащитной организации AfghanEvac Шон ВанДайвер заявил, что афганцы, отправленные из США, будут иметь высокий риск последующего возвращения в Афганистан, где им могут угрожать преследование, заключение или худшие последствия.

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Задержанные и позиции ведомств

По словам ВанДайвера, в последние дни не менее 80 афганцев были переведены в Луизиану из 34 других центров содержания под стражей Службы иммиграционного и таможенного контроля США. Девятнадцать из них не имеют юридического представительства. Он также предположил, что в Центре обработки задержанных ICE в Центральной Луизиане могут находиться сотни афганцев.

По словам собеседника NBC News в администрации, в рейс могут включить людей с предписаниями о депортации, тех, кому отказали в предоставлении убежища, а также лиц, чей статус временной защиты администрация прекратила. Часть афганцев просила убежище после пересечения границы США со стороны Мексики, а некоторые их дела еще рассматриваются.

Белый дом переадресовал запрос о комментарии Министерству внутренней безопасности США. Представитель ведомства заявил, что не может подтверждать операции по выдворению по соображениям оперативной безопасности. ICE не ответила на запрос, а Государственный департамент сообщил, что не планирует объявлений.

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