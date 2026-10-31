США, Япония и Южная Корея 31 октября подписали меморандум о сотрудничестве для Трехстороннего арктическо-тихоокеанского партнерства. Документ заключили в Атланте, США, во время встречи государственного секретаря США Марко Рубио, министра иностранных дел Японии Мотэги Тосимицу и министра иностранных дел Южной Кореи Чо Хёна на полях встречи министров иностранных дел G20.

Сотрудничество в Тихоокеанской Арктике

Меморандум направлен на изучение возможностей морского сотрудничества и экономического партнерства в Тихоокеанской Арктике. О подписании документа сообщил Государственный департамент США, передает Anadolu Agency.

Во время переговоров официальные лица рассмотрели развитие трехстороннего партнерства, региональные вызовы безопасности, экономическую устойчивость и энергетическое сотрудничество в Индо-Тихоокеанском регионе. США, Япония и Южная Корея также подтвердили намерение укреплять взаимодействие в сфере безопасности и экономики в регионе.

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Вопросы безопасности и экономики

Главы внешнеполитических ведомств подтвердили приверженность денуклеаризации Северной Кореи и призвали к полному выполнению резолюций Совета Безопасности ООН. Они также подчеркнули важность поддержания мира и стабильности в Тайваньском проливе.

По данным Госдепартамента, Рубио поднял вопрос об усилиях Китая по установлению контроля над Южно-Китайским морем. Участники встречи выступили против экономического принуждения и использования цепочек поставок как инструмента давления.

Отдельно стороны рассмотрели ход выполнения трехстороннего меморандума о развертывании малых модульных реакторов. Этот документ подписали в июле в Анкаре на полях саммита НАТО.

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