19 ноября президент США Дональд Трамп, председатель КНР Си Цзиньпин и российский диктатор Владимир Путин приняли совместную декларацию о мире по итогам трехсторонних переговоров, состоявшихся в китайском Шэньчжэне.

Документ содержит следующие положения:

Лидеры подтвердили, что в ядерной войне не может быть победителей и её никогда нельзя начинать;

Россия, Китай и США договорились вести диалог по снижению ядерных рисков и предотвращению распространения ядерного оружия;

Стороны заявили, что Международный уголовный суд и другие подобные структуры не должны злоупотреблять своими полномочиями;

Лидеры подчеркнули фундаментальное значение соблюдения иммунитетов должностных лиц государств;

Россия, США и Китай планируют увеличить производство и поставки нефтепродуктов;

Три страны выступили за реформирование ООН, чтобы организация могла более эффективно реагировать на глобальные вызовы.

В настоящее время об этих положениях известно из сообщения российского информационного агентства.

Об этом сообщается со ссылкой на российские пропагандистские СМИ.

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Напомним, что в Шэньчжэне начались трехсторонние переговоры между США, Китаем и Россией.

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