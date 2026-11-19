США, Китай и Россия подписали декларацию о мире по итогам трехсторонней встречи
19 ноября президент США Дональд Трамп, председатель КНР Си Цзиньпин и российский диктатор Владимир Путин приняли совместную декларацию о мире по итогам трехсторонних переговоров, состоявшихся в китайском Шэньчжэне.
Документ содержит следующие положения:
Лидеры подтвердили, что в ядерной войне не может быть победителей и её никогда нельзя начинать;
Россия, Китай и США договорились вести диалог по снижению ядерных рисков и предотвращению распространения ядерного оружия;
Стороны заявили, что Международный уголовный суд и другие подобные структуры не должны злоупотреблять своими полномочиями;
Лидеры подчеркнули фундаментальное значение соблюдения иммунитетов должностных лиц государств;
Россия, США и Китай планируют увеличить производство и поставки нефтепродуктов;
Три страны выступили за реформирование ООН, чтобы организация могла более эффективно реагировать на глобальные вызовы.
В настоящее время об этих положениях известно из сообщения российского информационного агентства.
Об этом сообщается со ссылкой на российские пропагандистские СМИ.
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