США наращивают экспорт газа до исторических максимумов: как Европа меняет энергетический рынок и кто на этом зарабатывает

В октябре 2026 года Соединённые Штаты достигли второго по величине месячного показателя экспорта сжиженного природного газа (СПГ) за всю историю наблюдений. Основным направлением поставок стала Европа, которая в преддверии отопительного сезона увеличила закупки американского топлива почти на миллион тонн.

Как сообщает Reuters со ссылкой на аналитическую компанию LSEG, росту экспорта способствовали высокие мировые цены, спрос со стороны Европы и увеличение американских производственных мощностей.

За этими показателями стоит масштабная перестройка мирового энергетического рынка. После полномасштабного вторжения России в Украину Евросоюз начал отказываться от российского газа. Дополнительные риски создала война на Ближнем Востоке, которая нарушила поставки энергоносителей из Персидского залива.

UA.News разбирается, сколько американского газа получает Европа, какие компании зарабатывают на новой энергетической ситуации и может ли Евросоюз заменить российскую газовую зависимость американской.

Сколько американского газа получила Европа в октябре

По данным LSEG, опубликованным Reuters, поставки сжиженного природного газа из США в Европу выросли с 5,91 млн тонн в сентябре до 6,89 млн тонн в октябре 2026 года. Таким образом, за месяц в европейском направлении было поставлено дополнительно 980 тысяч тонн топлива. Рост составил примерно 16,6%.

В то же время поставки в Азию сократились с 2,84 млн до 2,73 млн тонн. Египет получил около 680 тысяч тонн СПГ, а экспорт в Латинскую Америку увеличился с 530 до 680 тысяч тонн.

Еще примерно 590 тысяч тонн газа остались в американских терминалах без окончательно определённого пункта назначения. Такие партии могут быть перенаправлены в зависимости от ситуации на мировом рынке.

Это одно из преимуществ сжиженного газа перед трубопроводным. СПГ транспортируется танкерами, которые при определенных контрактных условиях могут менять маршрут. Для трейдеров это создает возможность продавать топливо там, где цены выше.

В то же время доходность таких операций зависит от стоимости транспортировки, фрахта судов и контрактных обязательств.

Почему Европа увеличивает закупки американского СПГ

Рост американского экспорта совпал с подготовкой европейских стран к отопительному сезону 2026–2027 годов. После сокращения российских трубопроводных поставок Европа стала значительно больше зависеть от морского импорта газа.

Для его приема страны ЕС расширяли терминалы регазификации и заключали новые контракты. Однако даже развитая инфраструктура не гарантирует дешевое топливо, поскольку европейским компаниям приходится конкурировать с покупателями из Китая, Японии и Южной Кореи.

В отчете Global Gas Security Review 2026, опубликованном 3 ноября, Международное энергетическое агентство (МЭА) предупредило о рисках, связанных с низкими запасами газа и нестабильностью мировых поставок.

По оценке агентства, Европа вступает в отопительный сезон с самым низким уровнем наполненности газохранилищ за более чем десять лет. Это усугубляет риски в случае сильных морозов или перебоев с транспортировкой.

Ситуацию осложняет война на Ближнем Востоке. В 2026 году боевые действия и нарушения судоходства через Ормузский пролив ограничили возможности экспорта газа из Персидского залива, прежде всего из Катара. Американский СПГ стал одной из главных альтернатив, поскольку США могут поставлять газ в Европу, минуя Ормузский пролив.

Почему газ дорожает и как Европа конкурирует с Азией

Одной из причин роста американского экспорта стали высокие мировые цены. В октябре европейский ценовой индикатор TTF и азиатский JKM в среднем составляли около 28 долларов за миллион британских тепловых единиц (MMBtu). Оба показателя находились на одном из самых высоких уровней после энергетического кризиса 2022 года.

Разница между этими индикаторами влияет на маршруты газовых танкеров. Когда азиатские покупатели предлагают более высокую цену, часть СПГ отправляется в Азию. Если цены сближаются, европейское направление становится более привлекательным благодаря меньшему расстоянию от американских терминалов.

В октябре ценовой разрыв сократился, что способствовало увеличению поставок в Европу. По оценкам МЭА, за последнее десятилетие мировая торговля СПГ увеличилась более чем на 60%. Одним из главных факторов стало расширение американских экспортных мощностей.

В результате нехватка топлива в Азии теперь быстрее сказывается на европейских ценах, а увеличение европейских закупок может подталкивать стоимость газа для азиатских потребителей.

Как США стали одним из крупнейших экспортеров газа

Еще десять лет назад США только начинали развивать масштабный экспорт сжиженного природного газа. Сегодня американская отрасль поставляет топливо в десятки стран.

Основой роста стала добыча природного газа, в частности благодаря технологиям разработки сланцевых месторождений. Параллельно компании инвестировали миллиарды долларов в строительство экспортных терминалов.

По данным Управления энергетической информации США (EIA), в первом полугодии 2026 года американский экспорт СПГ составлял в среднем 17,4 млрд кубических футов в сутки. Это на 23% больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

Рост обеспечили запуск новых производственных мощностей и расширение действующих предприятий.

Среди ключевых проектов — Plaquemines LNG в Луизиане, Corpus Christi LNG в Техасе и Golden Pass LNG, который начал экспорт в апреле 2026 года. Именно Европа стала одним из главных рынков сбыта американского газа после полномасштабного вторжения России в Украину. Расширение экспорта позволяет США укреплять позиции на международном энергетическом рынке.

Кто зарабатывает на росте американского экспорта

Рост экспорта создает дополнительные возможности для производителей газа, операторов терминалов, международных трейдеров и судоходных компаний. Одним из крупнейших американских экспортеров СПГ является компания Cheniere Energy, которая эксплуатирует терминалы Sabine Pass в Луизиане и Corpus Christi в Техасе.

Ее бизнес основан преимущественно на долгосрочных контрактах. Поэтому повышение мировых цен не всегда означает пропорциональный рост прибыли: значительная часть газа продается по заранее согласованным формулам.

Среди других крупных участников американского рынка — Venture Global, ExxonMobil и QatarEnergy. Особенно показателен пример Golden Pass LNG в Техасе. Проект принадлежит катарской QatarEnergy и американской ExxonMobil. По информации Reuters, в октябре предприятие отгрузило четыре партии СПГ — вдвое больше, чем в сентябре.

Для QatarEnergy американские активы имеют стратегическое значение, поскольку позволяют диверсифицировать источники поставок в условиях проблем с судоходством через Персидский залив.

Международные трейдеры также могут зарабатывать за счет разницы в ценах между регионами. В то же время такая торговля сопряжена с рисками, ведь цены на газ и стоимость транспортировки постоянно меняются.

В свою очередь, для европейских электростанций, химических предприятий и других крупных потребителей дорогой газ означает увеличение производственных затрат.

Почему Европейский Союз отказывается от российского газа

До полномасштабного вторжения России в Украину Москва обеспечивала около 45% газового импорта Европейского Союза. Значительная часть топлива поступала по трубопроводам, а европейская промышленность десятилетиями зависела от этих поставок.

После 2022 года страны ЕС начали искать альтернативных партнеров и расширять инфраструктуру для приема СПГ.

6 октября 2026 года президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время выступления в Европейском парламенте подчеркнула, что Евросоюз продолжит сокращать зависимость от российских энергоносителей.

«Сегодня наш импорт российского газа сократился с 45 % до 12 %», — заявила фон дер Ляйен, добавив, что ЕС стремится полностью отказаться от таких поставок.

26 января 2026 года Совет ЕС окончательно утвердил регламент о постепенном прекращении импорта российского газа. Документ предусматривает полный запрет на импорт российского СПГ с начала 2027 года, а трубопроводного газа — с осени 2027 года.

Министр энергетики, торговли и промышленности Кипра Майкл Дамианос после принятия решения заявил: «Мы отказываемся от пагубной зависимости от российского газа и делаем большой шаг к автономному Энергетическому союзу».

В то же время зависимость от российского топлива ещё не исчезла полностью. По данным Совета ЕС, в 2025 году на Россию по-прежнему приходилось около 13 % газового импорта Евросоюза.

Окончательный отказ от российских поставок потребует увеличения закупок у альтернативных экспортеров и сокращения потребления газа.

Как война на Ближнем Востоке повлияла на газовый рынок

До масштабных перебоев Катар был одним из ведущих мировых экспортеров СПГ. Значительная часть его продукции направлялась в азиатские страны через Ормузский пролив. После обострения войны в 2026 году судоходство по этому маршруту было существенно нарушено.

По оценкам Международного энергетического агентства, с марта по октябрь 2026 года отгрузки СПГ из Катара и Объединённых Арабских Эмиратов сократились более чем на 60 млрд кубометров в годовом исчислении.

Частично дефицит компенсировали производители из других регионов. По подсчетам МЭА, производство СПГ за пределами Персидского залива за март–октябрь увеличилось примерно на 14%, или более чем на 40 млрд кубометров.

Это позволило компенсировать около двух третей сокращения поставок. Особенно важную роль сыграли новые производственные мощности в Северной Америке. Однако полностью восполнить утраченные объемы не удалось. МЭА прогнозирует, что по итогам 2026 года глобальные поставки СПГ могут сократиться примерно на 3%, что станет самым значительным годовым падением за всю историю наблюдений.

Для американских производителей такая ситуация создает новые возможности, а для стран-импортеров означает дополнительные расходы.

Меняет ли Европа российскую газовую зависимость на американскую

Рост закупок СПГ из США поднимает вопрос о том, насколько безопасна новая структура европейского энергетического импорта. С одной стороны, американский газ позволил Евросоюзу компенсировать значительную часть утраченных российских поставок. С другой — большая доля одного поставщика создает экономические риски даже тогда, когда он является политическим союзником.

Важное отличие заключается в механизме торговли. Российский трубопроводный газ был привязан к конкретным маршрутам и инфраструктуре. Сжиженный природный газ (СПГ), напротив, обеспечивает большую гибкость, поскольку европейские терминалы могут принимать танкеры из разных стран.

Однако это не означает полной независимости. Если на мировом рынке возникает дефицит, европейские покупатели вынуждены предлагать конкурентоспособные цены.

Именно поэтому ЕС одновременно развивает импорт из разных стран, альтернативные трубопроводные маршруты, возобновляемую энергетику и программы энергоэффективности.

Что будет с ценами на газ в 2027 году

Дальнейшая ситуация будет зависеть от развития войны на Ближнем Востоке, запуска новых LNG-проектов и спроса на газ в Европе и Азии. По прогнозу EIA, в первом полугодии 2027 года американский экспорт СПГ может вырасти до 18,7 млрд кубических футов в сутки благодаря вводу новых производственных мощностей.

В то же время Международное энергетическое агентство предупреждает, что последствия перебоев с поставками из Персидского залива могут ощущаться в течение нескольких лет.

В ноябрьском отчете МЭА оценивает совокупные потери глобальных поставок СПГ в 2026–2030 годах примерно в 150 млрд кубометров по сравнению с предыдущими ожиданиями.

Это означает, что даже запуск новых американских терминалов может не сразу привести к существенному удешевлению топлива.

Дополнительный спрос на альтернативные поставки будет создавать отказ Евросоюза от российского газа. В то же время дальнейшее расширение производства в США, Канаде и других странах потенциально усилит конкуренцию между поставщиками.

Кто в конечном итоге выиграет от нового мирового газового рынка

Октябрьские показатели американского экспорта СПГ демонстрируют изменение распределения влияния на глобальном энергетическом рынке.

США получают возможность увеличивать экспортные доходы и укреплять свою роль в обеспечении энергетической безопасности союзников. Газовые компании, операторы терминалов, трейдеры и судоходные предприятия могут извлекать выгоду из расширения международной торговли.

Европа снижает зависимость от российских энергоносителей и диверсифицирует поставки. Однако за это приходится платить более высокую цену в условиях дефицита газа. Наиболее сложной остается ситуация для стран, не располагающих достаточными финансовыми ресурсами для закупки дорогого СПГ. Они рискуют проиграть конкуренцию более богатым потребителям из Европы и Азии.

Россия постепенно теряет часть традиционного европейского рынка, хотя продолжает экспортировать энергоносители в другие страны. Главный вопрос заключается не только в том, сколько газа США смогут продать за рубеж. Важнее то, позволит ли дальнейшее расширение производства снизить цены и сделать мировой энергетический рынок более устойчивым к войнам и перебоям с поставками.

Для Европы ближайшие годы станут проверкой того, удалось ли ей не просто сменить поставщика газа, а построить по-настоящему диверсифицированную систему энергетической безопасности.

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